Καραβίας: “Μπράβο στους παίκτες μου, κάθε παιχνίδι είναι τελικός”

Ικανοποιημένος από τον βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στον Μιλτιάδη εμφανίστηκε ο προπονητής της Θύελλας, Βύρωνας Καραβίας ι οποίος δήλωσε: «Παίξαμε με έναν ποιοτικό αντίπαλο που από την αρχή του πρωταθλήματος βρισκόταν στις υψηλές θέσεις.

Γνωρίζαμε ότι το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, με τον αντίπαλο να μπαίνει καλύτερα από εμάς και να δημιουργεί δύο καλές στιγμές. Εμείς λίγο πριν την ανάπαυλα ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την προσπάθεια που έκαναν. Απομένει μία αγωνιστική, όπου θα προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο ομάδα. Στη συνέχεια, με ψυχικά και πνευματικά αποθέματα, θα ριχτούμε στη μάχη των μπαράζ παραμονής, όπου τα παιχνίδια θα είναι λίγα και για εμάς το κάθε ματς θα είναι ένας τελικός» .

