Καρδίτσα: Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στήνουν μπλόκο στον Ε-65 την Κυριακή – Αγώνα «επιβίωσης» δηλώνουν οι εκπρόσωποι

Σε ευρεία σύσκεψη στον Παλαμά αποφασίστηκε η δημιουργία μπλόκου στον αυτοκινητόδρομο Ε-65, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους της Καρδίτσας να δηλώνουν ότι η κινητοποίηση αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση του κλάδου τους.

Καρδίτσα: Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στήνουν μπλόκο στον Ε-65 την Κυριακή - Αγώνα «επιβίωσης» δηλώνουν οι εκπρόσωποι
27 Νοέ. 2025 13:11
Pelop News

Την απόφαση να στήσουν μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 την Κυριακή έλαβαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, ύστερα από ευρεία σύσκεψη που συγκαλέστηκε στον Παλαμά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού.

Αν και αρχική πρόταση της Ομοσπονδίας ήταν να δημιουργηθεί κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, η οικονομική αδυναμία πολλών παραγωγών να μετακινούνται καθημερινά εκτός νομού οδήγησε ομόφωνα στην επιλογή του κόμβου της Ε-65 ως σημείου κινητοποίησης.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Θεσσαλικό Περισκόπιο», έκανε λόγο για έναν αγώνα καθαρά επιβίωσης. «Παλεύουμε για να μείνουμε στα χωράφια μας, στα ποιμνιοστάσιά μας, στη γη μας, και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θα νικήσουμε, με τα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζέλλας περιέγραψε με μελανά χρώματα την οικονομική κατάσταση του κλάδου, επισημαίνοντας ότι παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για τις μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία Daniel. Τόνισε, επίσης, ότι κανένα από τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα — όπως τα φράγματα στο Μουζάκι, στην Πύλη και στη Σκοπιά Φαρσάλων — δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά.

Παράλληλα, σήμερα στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη φορέων στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, την οποία συγκαλεί η ΕΟΑΣΚ, με τον πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι ο αγώνας είναι κοινός για έναν νομό που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία και «αιμορραγεί» οικονομικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:44 Στην Άγκυρα ο Πάπας Λέων: Το στεφάνι στο μαυσωλείο του Ατατούρκ και η συνάντηση με τον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Μεσολόγγι: Συλλήψεις για εμπόριο ανθρώπων – Έκρυβαν 44 αλλοδαπούς σε αποθήκη
15:24 Εγκαίνια της Εκθεσης Ζωγραφικής «ΣωμαΤοπία» της Αναστασίας Ντόντη
15:16 Η Πάτρα υποδέχθηκε με τιμές την Ολυμπιακή Φλόγα ΠΟΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
15:08 Απολογισμός και Συμπεράσματα του Ετήσιου Συνεδρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης
15:03 Σύσκεψη για το τρένο στην Πάτρα: Κι όμως ο Κυρανάκης είχε φτάσει ως το Αίγιο ΦΩΤΟ
15:00 Αττική: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που ασελγούσε μαζί με τον 20χρονο στα δύο ανίψια του
15:00 Η Εξωστρέφεια αρχίζει από το Αίγιο: Μνημονιο Συνεργασίας της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εξωτερικών
14:54 Ευρώπη και ΝΑΤΟ περνούν σε «ενεργή άμυνα»: Από τις 110 ρωσικές υβριδικές επιθέσεις στα σχέδια για κυβερνοαντίποινα
14:47 Η ίδια σφραγίδα: Τα πιστοποιητικά στους 480 πλαστούς πίνακες οδηγούν ξανά στο κύκλωμα του Ιουνίου
14:43 Πάτρα: Το Αστικό ΚΤΕΛ για την επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου από την Περιφέρεια
14:41 Τραγωδία στα Γαβράκια Φθιώτιδας: 50χρονος πέθανε από τσίμπημα μέλισσας – «Όταν τον έφεραν δεν είχε αισθήσεις» λέει ο φαρμακοποιός
14:36 Αχαΐα: Το μήνυμα του Αντώνη Κουνάβη μετά τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ευχαριστίες και αναφορές στην ηλεκτρονική ψηφοφορία
14:36 Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”
14:32 Το Vermut «μετακομίζει» στα Ψηλαλώνια και αναβαθμίζει την περιοχή!
14:28 Διπλασιάζεται το επίδομα ανεργίας των ναυτικών – Στα 600 ευρώ με διεύρυνση δικαιούχων
14:24 Δυτική Ελλάδα σε αυξημένη ετοιμότητα: Νέες προειδοποιήσεις για την κακοκαιρία ADEL από την Πολιτική Προστασία
14:20 «Με πήρε ο διοικητής μία ώρα αφού μίλησα με τον γιο μου»: Ο πατέρας του 19χρονου περιγράφει την τραγωδία στη Ρόδο
14:10 Νέα ένταση στην Εξεταστική: Σκληρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου – Συρεγγέλα με βαριές εκφράσεις και διακοπή μικροφώνων
14:01 Θεσσαλονίκη: 60χρονος έσκισε τα λάστιχα του γείτονα και χτυπούσε την πόρτα κρατώντας μαχαίρι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ