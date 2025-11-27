Καρδίτσα: Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στήνουν μπλόκο στον Ε-65 την Κυριακή – Αγώνα «επιβίωσης» δηλώνουν οι εκπρόσωποι

Την απόφαση να στήσουν μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 την Κυριακή έλαβαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Καρδίτσας, ύστερα από ευρεία σύσκεψη που συγκαλέστηκε στον Παλαμά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού.

Αν και αρχική πρόταση της Ομοσπονδίας ήταν να δημιουργηθεί κοινό πανθεσσαλικό μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας, η οικονομική αδυναμία πολλών παραγωγών να μετακινούνται καθημερινά εκτός νομού οδήγησε ομόφωνα στην επιλογή του κόμβου της Ε-65 ως σημείου κινητοποίησης.

Ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Θεσσαλικό Περισκόπιο», έκανε λόγο για έναν αγώνα καθαρά επιβίωσης. «Παλεύουμε για να μείνουμε στα χωράφια μας, στα ποιμνιοστάσιά μας, στη γη μας, και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Θα νικήσουμε, με τα μπλόκα που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τζέλλας περιέγραψε με μελανά χρώματα την οικονομική κατάσταση του κλάδου, επισημαίνοντας ότι παραμένουν απλήρωτοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πολλοί κτηνοτρόφοι δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί για τις μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία Daniel. Τόνισε, επίσης, ότι κανένα από τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα — όπως τα φράγματα στο Μουζάκι, στην Πύλη και στη Σκοπιά Φαρσάλων — δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά.

Παράλληλα, σήμερα στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη φορέων στο Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας, την οποία συγκαλεί η ΕΟΑΣΚ, με τον πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι ο αγώνας είναι κοινός για έναν νομό που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αγροτική οικονομία και «αιμορραγεί» οικονομικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



