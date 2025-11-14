Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας

Γνωστή για το μεγάλο δίκτυο ποδηλατόδρομων, την Καρδίτσα την αποκαλούν και Άμστερνταμ της Ελλάδας

Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας
14 Νοέ. 2025 11:31
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή αφορά την Καρδίτσα η οποία όπως λέει και το όνομα της, βρίσκεται στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου. Η Καρδίτσα είναι μία μικρή πόλη κοντά στα Τρίκαλα με όχι πολλούς κατοίκους και με ρυθμούς που σίγουρα δεν θυμίζουν τη Λάρισα ή τον Βόλο. Στην Καρδίτσα όλα κυλούν πιο ήρεμα και χαλαρά και αυτό το βλέπεις όπου κι αν βρεθείς στην πόλη.

Γνωστή για το μεγάλο δίκτυο ποδηλατόδρομων, την Καρδίτσα την αποκαλούν και Αμστερνταμ της Ελλάδας, λόγω της χρήσης του ποδηλάτου από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Και όντως είναι, καθώς είτε κυκλοφορήσεις στο κέντρο είτε και εκτός, βλέπεις συνέχεια ανθρώπους με ποδήλατο.

Ορισμένα από τα βασικότερα που πρέπει να δεις:
-Πάρκο Παυσίλυπο. Το Παυσίλυπο οφείλει το περίεργο όνομά του στις λέξεις «παύω» και «λύπη», που σημαίνει καταπραΰνω τη λύπη. Το Παυσίλυπο λοιπόν είναι ένα τεράστιο πάρκο μέσα στο κέντρο της Καρδίτσας, όπου πολλοί Καρδιτσιώτες επιλέγουν να κάνουν τον περίπατό τους.
-Δημοτική αγορά. Κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 1925 – 1930. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με καθαρή γεωμετρία και συμμετρία στους άξονες Ανατολή – Δύση, Βορράς – Νότος. Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς χτίστηκε στον ελεύθερο τότε χώρο της πλατείας όπου από παράδοση δεκαετιών γίνονταν η λαϊκή αγορά, στην καρδιά ακριβώς της εμπορικής ζωής της πόλης.
-Επισκέψου το άλσος Χίλια Δένδρα. Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καρδίτσας και είναι ένα δάσος από τα οθωμανικά χρόνια, με παλιά αίγλη, ιδανικό για βόλτα απογευματινή ή μεσημεριανή. Το άλσος Χίλια Δένδρα χρησίμευε ως χώρος αναψυχής των γυναικών των Οθωμανών, οι οποίες πήγαιναν εκεί και διασκέδαζαν τραμπαλιζόμενες στις κούνιες, που ήταν κρεμασμένες από πανύψηλα δένδρα.
-Λίμνη Πλαστήρα: Φυσικά αν βρεθείς στην Καρδίτσα δεν γίνεται να μην κάνεις μια εξόρμηση, σύντομη ή όχι, στη λίμνη Πλαστήρα. Γνωστή σε όλους μας, η λίμνη Πλαστήρα απέχει 25 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και είναι ένας προορισμός για πολλούς επισκέπτες χειμώνα – καλοκαίρι αφού κρύβει πολλές ομορφιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:33 Πάτρα: Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τιμούν το Πολυτεχνείο – Κάλεσμα για συμμετοχή στη συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνου
11:31 Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας
11:31 Μητσοτάκης στο Greece Talks: Είμαι πολιτικός και τεχνοκράτης, έχω υπογράψει συμβόλαιο τετραετίας με τον λαό
11:27 Στο εδώλιο δύο αστυνομικοί για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα – «Δεν μου ζήτησαν ούτε ένα συγγνώμη», λένε οι γονείς της
11:20 Φρενίτιδα με τις προσφορές: Μετά την Black Friday και την Cyber Monday έρχεται και Travel Tuesday!
11:19 Καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στον Βόλο – Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Θεσσαλία
11:16 Πάτρα: Απόβαση αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ ΦΩΤΟ
11:13 Η Πάτρα φωτίζεται με αγάπη: Άνοιγμα για το φετινό “Πάρκο της Αγάπης” στον Άγιο Ανδρέα
11:13 Πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών
11:09 Όταν οι σφαίρες βρήκαν το σπίτι γεμάτο ζωή: Η οικογένεια του επιχειρηματία στη Ρόδο μέσα στη μεζονέτα την ώρα της επίθεσης
11:09 O ΝΟΠ έτοιμος για την κρίσιμη μάχη με τη Χίο
11:03 Λαφαζάνης: «Χονδροειδή ψέματα» οι ισχυρισμοί Τσίπρα
11:02 Αίγιο: Πιάστηκαν ανήλικοι διαρρήκτες, «χτύπησαν» δεύτερη φορά επιχείρηση
10:59 Δείτε για ποιο λόγο το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον Τραμπ
10:57 Γιατί Ρε Πατέρα; Τρία εκατομμύρια λόγοι να γελάσουμε
10:56 Κλειστό το Φρούριο Ρίου από 17/11
10:52 Πάτρα: Δυο συλλήψεις για κλοπή προϊόντων από σούπερ μάρκετ
10:48 Ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο κόντρα στην Αρμάνι
10:47 ΔΥΠΑ: Λήγει προθεσμία για το νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στην Αχαΐα
10:47 Ρεκόρ θετικών ροών εργασίας το 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ