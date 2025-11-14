Καρδίτσα: Η ποδηλατούπολη της Ελλάδας

Η σημερινή μας επιλογή αφορά την Καρδίτσα η οποία όπως λέει και το όνομα της, βρίσκεται στην καρδιά του θεσσαλικού κάμπου. Η Καρδίτσα είναι μία μικρή πόλη κοντά στα Τρίκαλα με όχι πολλούς κατοίκους και με ρυθμούς που σίγουρα δεν θυμίζουν τη Λάρισα ή τον Βόλο. Στην Καρδίτσα όλα κυλούν πιο ήρεμα και χαλαρά και αυτό το βλέπεις όπου κι αν βρεθείς στην πόλη.

Γνωστή για το μεγάλο δίκτυο ποδηλατόδρομων, την Καρδίτσα την αποκαλούν και Αμστερνταμ της Ελλάδας, λόγω της χρήσης του ποδηλάτου από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της. Και όντως είναι, καθώς είτε κυκλοφορήσεις στο κέντρο είτε και εκτός, βλέπεις συνέχεια ανθρώπους με ποδήλατο.

Ορισμένα από τα βασικότερα που πρέπει να δεις:

-Πάρκο Παυσίλυπο. Το Παυσίλυπο οφείλει το περίεργο όνομά του στις λέξεις «παύω» και «λύπη», που σημαίνει καταπραΰνω τη λύπη. Το Παυσίλυπο λοιπόν είναι ένα τεράστιο πάρκο μέσα στο κέντρο της Καρδίτσας, όπου πολλοί Καρδιτσιώτες επιλέγουν να κάνουν τον περίπατό τους.

-Δημοτική αγορά. Κατασκευάστηκε το χρονικό διάστημα 1925 – 1930. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα με καθαρή γεωμετρία και συμμετρία στους άξονες Ανατολή – Δύση, Βορράς – Νότος. Το κτίριο της Δημοτικής Αγοράς χτίστηκε στον ελεύθερο τότε χώρο της πλατείας όπου από παράδοση δεκαετιών γίνονταν η λαϊκή αγορά, στην καρδιά ακριβώς της εμπορικής ζωής της πόλης.

-Επισκέψου το άλσος Χίλια Δένδρα. Απέχει μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καρδίτσας και είναι ένα δάσος από τα οθωμανικά χρόνια, με παλιά αίγλη, ιδανικό για βόλτα απογευματινή ή μεσημεριανή. Το άλσος Χίλια Δένδρα χρησίμευε ως χώρος αναψυχής των γυναικών των Οθωμανών, οι οποίες πήγαιναν εκεί και διασκέδαζαν τραμπαλιζόμενες στις κούνιες, που ήταν κρεμασμένες από πανύψηλα δένδρα.

-Λίμνη Πλαστήρα: Φυσικά αν βρεθείς στην Καρδίτσα δεν γίνεται να μην κάνεις μια εξόρμηση, σύντομη ή όχι, στη λίμνη Πλαστήρα. Γνωστή σε όλους μας, η λίμνη Πλαστήρα απέχει 25 χιλιόμετρα από την Καρδίτσα και είναι ένας προορισμός για πολλούς επισκέπτες χειμώνα – καλοκαίρι αφού κρύβει πολλές ομορφιές.

