Καρδίτσα – ΠΑΟΚ 68-72: Κέρδισε στο τέλος ο Δικέφαλος στη Θεσσαλία

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πολύ αλλά κατάφερε να φύγει με τη νίκη με 68-72 από την έδρα της Καρδίτσας για την 12η αγωνιστική της GBL.

Ο Ταϊρί ήταν τρομερός στο παρκέ και με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ έδωσε τη νίκη στον ΠΑΟΚ. Στο τελευταίο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 66-66 πέτυχε ένα σπουδαίο τρίποντο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα με δύο εύστοχες βολές σφράγισε τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα.

Το παιχνίδι έμεινε χαμηλά στο σκορ, αφού οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες και νευρικές. Ο Μπέβερλι έμεινε χαμηλά για το Δικέφαλο, μιας και είχε μόλις 3 πόντους και 2 ριμπάουντ.

Για τους γηπεδούχους οι Τζέφερσον και Ουάσινγκτον ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 16 πόντους.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 9 νίκες στη GBL και έπιασε τον Παναθηναϊκό στη 2η θέση, που όμως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και θα αντιμετωπίσει το Μαρούσι την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, σε παιχνίδι που αναβλήθηκε, λόγω των κρουσμάτων γρίπης Α στο «τριφύλλι». Η Καρδίτσα είναι 8η με ρεκόρ 4-7.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 4 (4 ασίστ), Κασελάκης 2, Καμπερίδης 9 (4 ριμπάουντ), Ουάσινγκτον 16 (6/7 δίποντα, 4/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Ντ. Τζέφερσον 16 (4/12 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Χόρχλερ 8 (5 ριμπάουντ), Έλις 4, Δίπλαρος 8 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μάντσεν 1.

ΠΑΟΚ (Ζντοβτς): Μέλβιν 7 (9 ριμπάουντ), Ταϊρί 28 (5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόνιαρης 3, Περσίδης 8, Μουρ 11 (4/6 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Άλεν 2, Τζόουνς 10 (5/10 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Μπέβερλι 3.

