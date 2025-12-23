Κάρε ενίσχυσης θέλει η Παναχαϊκή, οι θέσεις που ψάχνει παίκτες

Παραδοσιακά, η περίοδος των Χριστουγέννων προσφέρεται για ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές, ωστόσο, στο στρατόπεδο της Παναχαϊκής επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας «καίγονται» για την ενίσχυσή της, ώστε να παρουσιαστεί πιο δυνατή στην επιστροφή της στη δράση μέσα στο 2026.

Ο απολογισμός των «κοκκινόμαυρων» στο πρώτο κομμάτι της Γ’ Εθνικής περιλαμβάνει πέντε νίκες, 2 ισοπαλίες και εφτά ήττες, με συγκομιδή 17 βαθμών, που τους φέρνουν στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Οι αγωνιστικές αδυναμίες είναι πλέον γνωστές, τις έχει εντοπίσει ο προπονητής, Σπύρος Αντωνόπουλος, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, Κώστα Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν χαράξει συγκεκριμένο πλάνο αναφορικά με τις θέσεις στις οποίες θα γίνουν προσθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», η πατρινή ομάδα αναζητά τον Ιανουάριο την απόκτηση ενός έμπειρου τερματοφύλακα, ενός στόπερ με παραστάσεις, ενός μέσου και ενός επιθετικού που να μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με έναν ποδοσφαιριστή και βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με ακόμη έναν, χωρίς ωστόσο να έχουν διαρρεύσει ονόματα ή περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πάντως, οι ουσιαστικές εξελίξεις αναμένεται να δρομολογηθούν από την επόμενη εβδομάδα, καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές δεσμεύονται αυτή τη στιγμή με άλλες ομάδες και θα πρέπει πρώτα να μείνουν ελεύθεροι και μετά να δώσουν τα χέρια με την Παναχαϊκή.

Από εκεί και πέρα, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η τελευταία προπόνηση για τους «κοκκινόμαυρους» στο γήπεδο της Αγυιάς. Οι παίκτες από σήμερα έχουν ρεπό λόγω των Χριστουγέννων και θα επιστρέψουν στην Πάτρα στις 27 Δεκεμβρίου, όπου θα ξεκινήσουν εκ νέου δουλειά ενόψει της επόμενης αγωνιστικής τους υποχρέωσης. Αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων, όταν η Παναχαϊκή θα αντιμετωπίσει τον Δαβουρλή Κ92 για το Κύπελλο Ερασιτεχνών.

