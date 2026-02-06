kariera.gr: Η Πάτρα υποδέχεται την Ημέρα Καριέρας Τουρισμού ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν

Μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των εκδηλώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, το kariera.gr φέρνει τις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στην Πάτρα. Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, το My Way Hotel & Events θα αποτελέσει σημείο συνάντησης του τουριστικού κλάδου, από τις 10:00 έως τις 17:00, προσφέροντας στους κατοίκους της Αχαΐας και της ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή στελέχη από σημαντικές εταιρείες Τουρισμού με επαγγελματίες που επιθυμούν να εργαστούν σε έναν από τους πιο εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Είτε πρόκειται για φοιτητές και αποφοίτους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα είτε για έμπειρα στελέχη που αναζητούν μια νέα επαγγελματική πρόκληση, η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού στην Πάτρα είναι ο απόλυτος προορισμός αναζήτησης εργασίας στη Δυτική Ελλάδα.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους, με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή, εδώ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ατομικές συνεντεύξεις σε περισσότερες από 30 εταιρείες, ανακαλύπτοντας ανοιχτές θέσεις εργασίας απ’ όλο όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους δίκτυο, να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλές για τη βελτίωση του βιογραφικού τους, καθώς και να ενημερωθούν μέσα από στοχευμένες ομιλίες και workshops, για τις σύγχρονες τάσεις στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού.

Ο Χρήστος Κουρούκλης, Head of Sales, HORECA στο kariera.gr, δήλωσε σχετικά: «Η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού Πάτρας του kariera.gr επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε ενεργά τον κλάδο της Φιλοξενίας, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στα ταλέντα, αλλά και τους επαγγελματίες που επιθυμούν να εξελιχθούν στον Τουρισμό. Σε μια περιοχή με αναπτυσσόμενη παρουσία στον τουριστικό χάρτη της χώρας, η Ημέρα Καριέρας Τουρισμού προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν 30 εργοδότες του κλάδου και να ανακαλύψουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Σας περιμένουμε!»

O Jerome Colson, Γενικός Διευθυντής του One&Only Kéa Island, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή μας στις Ημέρες Καριέρας Τουρισμού στην Πάτρα είναι μια μοναδική ευκαιρία να συναντήσουμε νέους επαγγελματίες και να μοιραστούμε το πάθος μας για τη φιλοξενία. Ανυπομονούμε να δούμε τους νέους αυτούς ανθρώπους να εξερευνούν τις δυνατότητες της καριέρας τους και να ανακαλύπτουν πώς μπορούν να συμβάλλουν στο λαμπρό μέλλον του τουρισμού».

Platinum Χορηγός: One&Only Kéa Island

Gold Χορηγοί: Wavemaker Hospitality

Συμμετέχουσες Εταιρείες

AIROTEL GROUP OF HOTELS | Almyros Beach Resort and Spa | Amanzoe | Atrium Hotels & Resorts | Canaves Collection | Domes | Electra Hotels & Resorts | Ella Resorts | Empiria Group | F ZEEN RETREATS | FODELE BEACH & WATER PARK HOLIDAY RESORT / THE SYNTOPIA HOTEL | Four Seasons Resort Mykonos | Kenshō Hotels | Mar-Bella Collection | Metaxa Hospitality Group | Mitsis Group | Nana Hotels – Όμιλος Εταιριών ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε | Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli | Omicron Hotels | One&Only Kéa Island | Parga Beach Resort | Sani/Ikos Group | Santikos Collection | SWOT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Tresor Hospitality | TUI | Wavemaker Hospitality | White Rocks Hotel Kefalonia | Xenos Hotels & Resorts | Zuma and ROKA restaurants

