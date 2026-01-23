Καρναβάλι των Μικρών 2026: Η 2η Καρναβαλούπολη έρχεται στην Πλατεία Ντε Μιράντα – Παιχνίδι, θέατρο και περιβαλλοντικά μηνύματα για τα παιδιά

Το Καρναβάλι των Μικρών ταξιδεύει εμπλέκοντας μικρούς και μεγάλους στη συχνότητα των Καρναβαλουπόλεων, εκεί που παιχνίδι, διασκέδαση, ανεμελιά, καρναβαλική μουσική, ζογκλερικά, ακροβατικά, θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, μαριονέτες και πολλές εκπλήξεις έχουν τον πρώτο λόγο.

Το ραντεβού δίνεται την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 στις 11πμ στην Πλατεία Ντε Μιράντα (Στάδιο Παναχαϊκής) με τη 2η Καρναβαλούπολη και με το Καρναβάλι των Μικρών να συνεχίζει το ταξίδι του σε γειτονιές και συνοικίες εκτός κέντρου της πόλης.

Τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές και δημιουργούν το δικό τους Καρναβάλι! «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» είναι ο τίτλος της 2ης Καρναβαλούπολης και τα μηνύματά της στοχεύουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αφύπνιση μικρών και μεγάλων.

Μέσα από το δικό τους Καρναβάλι τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον, αγαπούν τη φύση και νοιάζονται για τον πλανήτη μας.

Το πλήρες πρόγραμμα της 2ης Καρναβαλούπολης έχει ως εξής:

Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος». Ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας»

Θεατρική παράσταση με τίτλο «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση», μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες. Παραγωγή: Θέατρο Χωρίς Αυλαία του Δημήτρη Σιούντα.

Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο”: «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου». Παίζουμε και με τη φαντασία μας μεταμορφώνουμε ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συναντά τη φροντίδα για το περιβάλλον

Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

Παρουσία καλλιτεχνών τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ και ξυλοπόδαρος Τζίτζικας – μασκότ του Παιδικού Καρναβαλιού. Saltibagos: Μαρία Βάρσου.

Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία

Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών» Λάβαρο «Καρναβαλάκι» Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο»

Το εργαστήριο υλοποιείται από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

*Η Καρναβαλούπολη στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

