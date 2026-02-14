Καρναβάλι των Μικρών 2026: Τα Υψηλά Αλώνια πλημμύρισαν παιδικά χαμόγελα – Θερμό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις ΦΩΤΟ

Με μαζική συμμετοχή οικογενειών και έντονο αποκριάτικο παλμό ολοκληρώθηκαν οι φετινές Καρναβαλουπόλεις του Πατρινού Καρναβαλιού στα Υψηλά Αλώνια, δίνοντας τον τόνο για την κορύφωση των παιδικών εκδηλώσεων στην Πάτρα.

Το ιδανικό φινάλε για τις φετινές Καρναβαλουπόλεις γράφτηκε στα Υψηλά Αλώνια το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου με πλήθος κόσμου να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας πλημμυρίζοντας την πλατεία του κέντρου της Πάτρας.

Με σύμμαχο τον ηλιόλουστο καιρό που θύμιζε άνοιξη, η μεγάλη γιορτή των παιδιών, το Καρναβάλι των Μικρών βρέθηκε στο επίκεντρο, παραμονή της Μεγάλης Παρέλασής του με την Κεντρική Καρναβαλούπολη να δημιουργεί μια όαση ξεγνοιασιάς, αισιοδοξίας και αυθεντικού αποκριάτικου κεφιού.

Τα Υψηλά Αλώνια είχαν μετατραπεί σε έναν παιδικό παραμυθότοπο που περίμενε από το πρωί τους καρναβαλικούς «μπόμπιρες». Τα δυο άρματα που θα παρελάσουν στην παρέλαση της Κυριακής («Ο Λογικός Άνθρωπος» και «Το Σχολείο»), οι γιγάντιοι μπάστακες του Καρναβαλιού των Μικρών από παλαιότερες διοργανώσεις που είχαν δημιουργεί σε σχέδια της εικαστικού Άννα Καρατζά και άλλες ευφάνταστες και χαρούμενες-κατασκευές και καρναβαλικά στοιχεία του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων συνέθεσαν ένα απόλυτα ταιριαστό σκηνικό για τα μέτρα των μικρών.

Ένα πολύβουο «σμάρι» από μικρούς καρναβαλιστές πήρε μέρος ενεργά στη Καρναβαλούπολη, και τα παιδιά «μυήθηκαν» στο πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού μεταδίδοντας σε όλο τον κόσμο μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αγάπης για τον πλανήτη που ζούμε. Χαρούμενες παιδικές φωνές και γέλια μαζί με καρναβαλικές μουσικές, παραστάσεις μαριονέτας και κουκλοθεάτρου, θεατρικά παιχνίδια, καρναβαλικές χορογραφίες, εκπαιδευτικά, διαδραστικά καρναβαλικά εργαστήρια, ζογκλερικά ξεδιπλώθηκαν σε όλη την έκταση της πλατείας σε αυτό το μεγάλο Καρναβάλι που γίνεται από τους μικρούς για μικρούς και μεγάλους.

Η αρχή έγινε με τα παιδικά τμήματα 3 Σχολών Χορού της πόλης (Σχολή Χορού «Ελευθερία Τσαφούλια», Keep Dancing-Μίνας Παναγιωτοπούλου, Fuego Dance Studio-Νικόλ Δερματοπούλου)  που από την κεντρική σκηνή παρουσίασαν καρναβαλικές χορογραφίες γεμάτες ζωντάνια, φρεσκάδα, κέφι και ρυθμό.

Στην παράσταση θεάτρου μαριονέτας «Τεχνοβάτες» από την ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας», παρουσιάστηκαν συνοδεία των κατάλληλων μουσικών μαριονέτες με χαρακτήρες από όλο τον κόσμο που με τα μαγικά τους μεταμόρφωσαν τα γέλια των παιδιών σε φυσαλίδες μεταφέροντας σε όλο τον κόσμο τη χαρά και την ελπίδα του Καρναβαλιού των Μικρών. Στο τέλος ζωντάνεψε η γιγαντόκουκλα Λεβάρ, ένας δράκος γεμάτος συναισθήματα μέσα από τις ζωηρές εκδηλώσεις των μικρών.

Στην πολυτεχνική παράσταση «Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση» από «Θέατρο Χωρίς Αυλαία» του Δημήτρη Σιούντα που συνδυάζε κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες, μικροί και μεγάλοι μεταφέρθηκαν «κάπου ανάμεσα σε δένδρα και γαρδένιες, κάπου ανάμεσα σε σένα και σε μένα…». Με ευαισθησία και παραμυθένια αθωότητα το ντουέτο των κουκλοπαικτών εξήγησε με την τέχνη του γιατί πρέπει να προστατεύουμε τα ζώα, να μη χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα, αφού όλα (φυτά, ζώα, άνθρωποι) συνδέονται στον κύκλο της ζωής. Στο τέλος, πριν πέσει η αυλαία, με τα «νήματα του Καρναβαλιού μας» όλοι, συντελεστές και μικροί θεατές «συνδέθηκαν» και προστάτεψαν το περιβάλλον.

Στο θεατρικό παιχνίδι «Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου» από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών “ΟροΠαίδιο” (συντονίστρια: Αντριάνα Ταβαντζή) τα παιδιά έπαιξαν και με τη φαντασία τους μεταμόρφωσαν ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά. Ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συνάντησε τη φροντίδα για το περιβάλλον.

Στα εργαστήρια  από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας έμαθαν τα μυστικά κατασκευής και δημιούργησαν καρναβαλικές φιγούρες για το κουκλοθέατρο μέσα από μια κεφάτη, εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ένα εκπαιδευτικό καρναβαλικό, διαδραστικό εργαστήριο εναρμονισμένο στη θεματική της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» οι μικροί δημιούργησαν τις δικές τους «φυσικές» κατασκευές (Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών», Λάβαρο «Καρναβαλάκι», Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο») με την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτριών της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Καρναβαλούπολης ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους προκαλούσαν βλέμματα και θαυμασμό κάνοντας εντυπωσιακά ζογκλερικά, καλλιτέχνες του τσίρκου από την ομάδα Saltibagos: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ, ποδηλάτης και ο ξυλοπόδαρος Τζίτζικας, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών (Μαρία Βάρσου).

Την Κεντρική Καρναβαλούπολη παρουσίασε ο Δημήτρης Μουλίνος, ενώ οι δράσεις της μεταδόθηκαν απευθείας στον νεανικό ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών Up FM.

Η τελευταία φετινή Καρναβαλούπολη στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία δίνοντας μια πρώτης τάξης ευκαιρία στους μικρούς και τους συνοδούς τους να το ρίξουν έξω αυτό το ηλιόλουστο πρωινό. Παράλληλα ήταν μια πολύ καλή προθέρμανση ενόψει της αυριανής παρέλασης στις 11πμ όπου το Καρναβάλι των Μικρών κορυφώνεται.

Ωστόσο ένα ακόμα ραντεβού μας περιμένει:

Σήμερα Σάββατο 14/2 στις 7μμ

Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού

Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

