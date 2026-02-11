Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

Γεμίζουν από παιδικές φωνές το κτίριο της Αγίου Διονυσίου

Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά
11 Φεβ. 2026 13:51
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται στο κτίριο της Δημοτικής Μουσικής οι καρναβαλικές συναυλίες για μαθητές δημοτικών και Γυμνασίων που διοργανώνει η Μπάντα του Δήμου Πατρέων.

Οι συναυλίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Σε αυτές μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 28 δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης.

Παράλληλα, η Δημοτική Μουσική παίρνει μέρος σε εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, έχοντας εμφανιστεί στην τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, στα εγκαίνια της έκθεσης στολών πληρωμάτων που πραγματοποιήθηκε στην αγορά «Αργύρη», και στα «Θεατροκαρναβαλοξεφαντώματα» στην πλατεία Γεωργίου.

Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

Το πρόγραμμα καρναβαλικών συναυλιών και συμμετοχής της Δημοτικής Μουσικής σε εκδηλώσεις και παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού μέχρι και την μεγάλη Παρέλαση έχει ως εξής:

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

12/02/2026

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ :

Κάτω Καστριτσίου, 2ο  Ειδικό Νηπιαγωγείο -Καστελόκαμπο,34ο  Δημοτικό Σχολείο, 10ο  Δημοτικό Σχολείο-Διακίδειο,46ο Δημοτικό Σχολείο

Από ώρα 9 π.μ μέχρι 2 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –  ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

13/02/2026           

9.30 π.μ – 10.30 π.μ       10ο   Γυμνάσιο- Γ΄Τάξη

Β)  11 π.μ – 12 μ                    4ο  Δημοτικό -Ρούφειο

2ο  Νηπιαγωγείο Οβρυάς

ΚΥΡΙΑΚΗ

15/02/2026            ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ       –    ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

16/02/2026           

Α΄  τμήμα   9.30 – 10.30      Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο

Β’   τμήμα   11 π.μ -12 μ     Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο

ΤΡΙΤΗ  – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

17/02/2026              

11 π.μ – 12 μ       47ο  Νηπιαγωγείο

72ο  Νηπιαγωγείο

Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

ΤΕΤΑΡΤΗ  – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

18/02/2026           

9.30 π.μ – 10.30 π.μ   8ο  Δημοτικό Σχολείο – Γλαράκη

11 π.μ – 12 μ         54ο   Νηπιαγωγείο

2ο  Δημοτικό Σχολείο – Κάτω Αχαΐας

ΠΕΜΠΤΗ –  ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

19/02/2026           

9.30 π.μ – 10.30 π.μ   22ο   Δημοτικό Σχολείο

11 π.μ – 12 μ               4ο   Δημοτικό Σχολείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

20/02/2026           

11 π.μ – 12 μ     8ο  Δημοτικό Σχολείο – Γλαράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ

21/02/2026            ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ

Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

ΚΥΡΙΑΚΗ

22/02/2026            ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:08 Με 8,2 κιλά κάνναβη συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
16:00 Τασούλας: Ομιλείτε Ελληνικά! – Η εύστοχη προτροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας
15:54 Δείτε μπαίνει σε λειτουργία η Εργάνη ΙΙ, τι αλλάζει για εργαζόμενους
15:48 Αλλαγή σκυτάλης στην παράταξη «Εμπορική Ανανέωση»
15:41 Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, ποιες άλλες συναντήσεις γίνονται
15:36 Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 35χρονης Πατρινής Ευανθίας Αγγελοπούλου στην Άρτα
15:27 Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία για του…άρεσε ο τρόπος που του μίλησε
15:19 Πατρινό Καρναβάλι: Υπογράφτηκε η προγραμματική σύμβαση Δήμου-Περιφέρειας-ΚΕΔΗΠ – Τι περιλαμβάνει
15:15 Κατσιμήγα: «Συνέπεια, σωστή δουλειά και πίστη στο πλάνο»
15:08 Λάρισα: Άνδρας απείλησε και κυνηγούσε παιδιά με μαχαίρι
15:00 Πάτρα: Μετακομίζει η Διεύθυνση Μεταφορών Αχαΐας
14:59 Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Πολυτραυματίας 49χρονος σε γαλακτοβιομηχανία
14:54 Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε ανήλικους με μαχαίρι – Νυχτερινή επιχείρηση της Αστυνομίας
14:51 Βόλος: Ναρκωτικά σε κτηνοτροφική μονάδα – Χειροπέδες στον αδελφό προέδρου Κτηνοτρόφων Μαγνησίας
14:49 Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη μετά την πνευμονία
14:45 ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Φεβρουαρίου – Πότε θα φανούν τα χρήματα στα ΑΤΜ
14:44 Νεκρός 52χρονος τουρίστας στη θάλασσα στο Ηράκλειο – Προανάκριση για τα αίτια
14:39 Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα Steyr στην Ορεστιάδα – Δύο στρατιώτες στο νοσοκομείο
14:32 Ανδρέας Κατσανιώτης: Ισχυρή αποτροπή, σταθερές συμμαχίες και καθαρό στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα
14:32 Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης: Ξεκίνησε η συνάντηση με Ερντογάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ