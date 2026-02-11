Καρναβαλικές συναυλίες της Δημοτικής Μουσικής για παιδιά

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζονται στο κτίριο της Δημοτικής Μουσικής οι καρναβαλικές συναυλίες για μαθητές δημοτικών και Γυμνασίων που διοργανώνει η Μπάντα του Δήμου Πατρέων.

Οι συναυλίες ξεκίνησαν τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου. Σε αυτές μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή περισσότερα από 28 δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης.

Παράλληλα, η Δημοτική Μουσική παίρνει μέρος σε εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, έχοντας εμφανιστεί στην τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού, στα εγκαίνια της έκθεσης στολών πληρωμάτων που πραγματοποιήθηκε στην αγορά «Αργύρη», και στα «Θεατροκαρναβαλοξεφαντώματα» στην πλατεία Γεωργίου.

Το πρόγραμμα καρναβαλικών συναυλιών και συμμετοχής της Δημοτικής Μουσικής σε εκδηλώσεις και παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού μέχρι και την μεγάλη Παρέλαση έχει ως εξής:

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ

12/02/2026

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ :

Κάτω Καστριτσίου, 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο -Καστελόκαμπο,34ο Δημοτικό Σχολείο, 10ο Δημοτικό Σχολείο-Διακίδειο,46ο Δημοτικό Σχολείο

Από ώρα 9 π.μ μέχρι 2 μ.μ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

13/02/2026

9.30 π.μ – 10.30 π.μ 10ο Γυμνάσιο- Γ΄Τάξη

Β) 11 π.μ – 12 μ 4ο Δημοτικό -Ρούφειο

2ο Νηπιαγωγείο Οβρυάς

ΚΥΡΙΑΚΗ

15/02/2026 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

16/02/2026

Α΄ τμήμα 9.30 – 10.30 Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο

Β’ τμήμα 11 π.μ -12 μ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο

ΤΡΙΤΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

17/02/2026

11 π.μ – 12 μ 47ο Νηπιαγωγείο

72ο Νηπιαγωγείο

ΤΕΤΑΡΤΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

18/02/2026

9.30 π.μ – 10.30 π.μ 8ο Δημοτικό Σχολείο – Γλαράκη

11 π.μ – 12 μ 54ο Νηπιαγωγείο

2ο Δημοτικό Σχολείο – Κάτω Αχαΐας

ΠΕΜΠΤΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

19/02/2026

9.30 π.μ – 10.30 π.μ 22ο Δημοτικό Σχολείο

11 π.μ – 12 μ 4ο Δημοτικό Σχολείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

20/02/2026

11 π.μ – 12 μ 8ο Δημοτικό Σχολείο – Γλαράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ

21/02/2026 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΟΔΑΡΑΤΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

22/02/2026 ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ

