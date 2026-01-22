Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: «Φάτε τον σκύλο του Ντελόν», μια αιχμηρή σάτιρα για τη διασημότητα και τον μύθο των σταρ

Με αφετηρία μια πραγματική, σχεδόν μυθική ιστορία της διεθνούς σόουμπιζ και με όπλο το χιούμορ, τη μουσική και την ειρωνεία, το Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας παρουσιάζει μια μουσικοθεατρική παράσταση που σχολιάζει ανελέητα τη λατρεία της διασημότητας.

Μπορεί ένας σταρ να ζητήσει να ταφεί μαζί με τον σκύλο του; Στην πραγματικότητα, ναι. Στη σκηνή όμως, αυτή η επιθυμία γίνεται αφορμή για μια απολαυστικά σκοτεινή και σαρκαστική σάτιρα πάνω στη διασημότητα, τη ματαιοδοξία και την ανθρώπινη ανάγκη για μύθο. Ιδιαίτερα όταν η πένα που γράφει το κείμενο είναι του Κωνσταντίνου Μάγνη.

Η μουσικοθεατρική παράσταση «Φάτε τον σκύλο του Ντελόν» του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας, που θα παρουσιαστείσ το θέατρο Επίκεντρο+, αντλεί έμπνευση από το διάσημο (και συζητημένο) αίτημα του Αλέν Ντελόν να ταφεί μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, μετατρέποντας την ιστορία σε μια καρναβαλική, σουρεαλιστική και πολιτικά αιχμηρή αλληγορία. Στην εκδοχή της σκηνής, ο σκύλος είναι ζωντανός – αλλά αυτό δεν εμποδίζει την παράσταση να ξετυλίξει ένα κωμικοτραγικό σχόλιο για τη λατρεία των ειδώλων και τα όρια της δημόσιας εικόνας.

Τα κείμενα και οι στίχοι υπογράφονται από τον Κωνσταντίνο Μάγνη, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Νεφεντίνα Μοσχόβου. Τα σκηνικά, τα κοστούμια και τα αξεσουάρ σχεδίασε η Όλγα Μοσχόβου, με τη μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση του Τζώνυ Ανδριόπουλου και τις χορογραφίες της Κατερίνας Αναλυτή.

Την παραγωγή συνυπογράφουν η Ριάννα Παπαχρηστοπούλου και ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, με μια πολυπρόσωπη ομάδα συντελεστών και έναν θίασο που συνδυάζει υποκριτική, μουσική και κίνηση, δημιουργώντας ένα πολυφωνικό σκηνικό σύμπαν, πιστό στο πνεύμα της πατρινής καρναβαλικής σάτιρας. Την ομάδα της παραγωγής αποτελούν οι:  Βίκυ Πολυμεροπούλου, Ολγα Σταυρουλοπούλου, Γεωργία Τσούλου.

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κατσιγιάννης, Χρήστος Γιογκαράκης, Ολγα Γρηγοροπούλου, Γιώργος Κυριακόπουλος, Κατερίνα Μπαλάσκα, Ντόρα Καράγιωργα, Βικυ Πολυμεροπούλου, Σοφία Αντιόχου, Αντρέας Μιχαλόπουλος, Χρύσα Μπουρλή, Ολγα Μοσχόβου, Ινα Τσέλιου, Τζένη Παπανδρέου, Παναγιώτης Τομαράς, Τάκης Κωνσταντινόπουλος, Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, Γιώργος Ρόδης, Γεωργία Τσούλου, Ολγα Σταυρουλοπούλου, Τζούλια Ροδοπούλου, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Κωνσταντίνος Μάγνης, Γιολάντα Δελλή, Ντίνος Μπέλεχας

Η φετεινή παραγωγή του Καρναβαλικού Κομιτάτου Πάτρας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο αιχμηρά και αυτοσαρκαστικά θεατρικά γεγονότα, όπου το καρναβαλικό πνεύμα συναντά την πολιτισμική κριτική και τη θεατρική υπερβολή.

Παραστάσεις

Τετάρτη 28/1, Πέμπτη 29/1, Παρασκευή 30/1, Σάββατο 31/1 και Δευτέρα 2/2, Τρίτη 3/2 στις 21:30
Κυριακή 1/2 στις 20:00

Πληροφορίες – κρατήσεις: 6931 408812 & ticketservices.gr

