Καρναβαλικός Περίπλους της Πάτρας: Μια σειρά podcasts και vidcasts από την Καρναβαλική Ακαδημία

Πίσω από τα φώτα, τις παρελάσεις και τη γιορτινή έκρηξη του Καρναβαλιού της Πάτρας βρίσκονται άνθρωποι που το ζουν, το δημιουργούν και το μεταφέρουν από γενιά σε γενιά. Άνθρωποι που τρέχουν στους δρόμους, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, εμπνέουν ιδέες και αφήνουν κάθε χρόνο ένα κομμάτι από τον εαυτό τους στον θεσμό.

03 Μαρ. 2026 15:24
Pelop News

Μια σειρά podcasts και vidcasts με τίτλο «O Καρναβαλικός Περίπλους της Πάτρας», που καταγράφουν τη ζωντανή καρναβαλική μνήμη και τη δημιουργική συνέχεια της μεγαλύτερης γιορτής της Πάτρας δημιούργησε η Καρναβαλική Ακαδημία Πάτρας.

Πίσω από τα φώτα, τις παρελάσεις και τη γιορτινή έκρηξη του Καρναβαλιού της Πάτρας βρίσκονται άνθρωποι που το ζουν, το δημιουργούν και το μεταφέρουν από γενιά σε γενιά. Άνθρωποι που τρέχουν στους δρόμους, σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, εμπνέουν ιδέες και αφήνουν κάθε χρόνο ένα κομμάτι από τον εαυτό τους στον θεσμό.

Η σειρά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ: Το Καρναβάλι της Πάτρας σε δύο πράξεις», η οποία εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα έργα της Πύλης Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού, τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία του Mosaic// Πολιτισμός και Δημιουργικότητα.

Φιλοξενεί ηχητικές και βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις δεκάδων καρναβαλιστών, δημιουργών και ανθρώπων του θεσμού που, από διαφορετικά μετερίζια, κρατούν ζωντανό το πνεύμα του Καρναβαλιού και διαμορφώνουν την εξέλιξή του.

Τα podcasts είναι διαθέσιμα στο Spotify, ενώ τα vidcasts φιλοξενούνται στο κανάλι της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πάτρας στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στον καθένα να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα απολαύσει αυτή την εμπειρία: είτε ακούγοντάς τα στις καθημερινές του μετακινήσεις είτε παρακολουθώντας τα με άνεση από την οθόνη του υπολογιστή ή της τηλεόρασής του.

Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση της σειράς πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία παραγωγής Gemini Films, συμβάλλοντας στην ποιοτική αποτύπωση και ανάδειξη των καρναβαλικών αφηγήσεων.

Ο «Καρναβαλικός Περίπλους της Πάτρας» λειτουργεί ως μια σύγχρονη καταγραφή της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, φωτίζοντας τις προσωπικές ιστορίες, τη συλλογική εμπειρία και τη δημιουργική ενέργεια που κρατούν το Καρναβάλι της Πάτρας διαρκώς ζωντανό.

 

Τα podcasts της σειράς είναι διαθέσιμα στο Spotify στο κανάλι «Καρναβαλικός Περίπλους της Πάτρας», στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://open.spotify.com/show/2C6yi9OG8NJGKPt1UaXg3Y

Τα vidcasts φιλοξενούνται στο κανάλι της Καρναβαλικής Ακαδημίας Πάτρας στο YouTube: https://www.youtube.com/@carnivalacademypatras

