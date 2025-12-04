Κάρπαθος: Ενισχύεται η προβολή του νησιού στη γερμανική αγορά

Η Κάρπαθος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη προβολή στη γερμανική αγορά, καθώς το Marco Polo TV σχεδιάζει να μεταδώσει νέα επεισόδια αφιερωμένα στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων. Οι εκπομπές θα αναδείξουν τόσο γνωστές όσο και ανεξερεύνητες πτυχές του νησιού, δίνοντας έμφαση σε ανθρώπινες ιστορίες, παραδοσιακές συνταγές, φυσικές ομορφιές και εναλλακτικές δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα θα προβάλουν δημοφιλείς ταξιδιωτικές εμπειρίες, γραφικά χωριά, παραδοσιακά έθιμα και τοπικές γεύσεις.

Το Marco Polo TV είναι ένας από τους σημαντικότερους τηλεοπτικούς σταθμούς της Γερμανίας με ταξιδιωτικό περιεχόμενο 24 ώρες το 24ωρο, προσεγγίζοντας δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και άλλες αγορές μέσω στρατηγικών συνεργασιών. Η απόφαση για τα νέα επεισόδια προέκυψε μετά από προγραμματισμένη αποστολή τηλεοπτικού συνεργείου στο νησί και ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Δήμου Καρπάθου για ενίσχυση της εξωστρέφειας του προορισμού.

Σημαντική ώθηση δίνεται και από την αεροπορική σύνδεση, καθώς η Germanwings θα εισάγει νέα απευθείας πτήση από το Ντίσελντορφ προς την Κάρπαθο, ενισχύοντας την παρουσία του νησιού στη γερμανική ταξιδιωτική αγορά. Η εξέλιξη αυτή επιτεύχθηκε με τη συμβολή του ΕΟΤ και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Δήμου και της αεροπορικής εταιρείας κατά τις εκθέσεις WTM London 2024 και ITB Berlin 2025. Στόχος είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας του νησιού με βασικές ευρωπαϊκές πόλεις, η προσέλκυση νέων τμημάτων επισκεπτών και η επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας πέρα από την περίοδο αιχμής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

