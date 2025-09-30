Κάρπαθος: Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών

Χθες το απόγευμα, η Λιμενική Αρχή Καρπάθου ανταποκρίθηκε σε ειδοποίηση για παρουσία αλλοδαπών στην περιοχή «Αφιάρτη». Στην επιχείρηση που ακολούθησε, εντοπίστηκαν συνολικά 35 άτομα. Μία γυναίκα, λόγω εγκυμοσύνης, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του νησιού, ενώ οι υπόλοιποι οδηγήθηκαν σε ασφαλή χώρο φύλαξης στην περιοχή «Απέρι».

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καρπάθου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση για την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



