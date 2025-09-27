Κάρπαθος: Βρέθηκε το πτώμα του τουρίστα που αγνοούνταν από τον Ιούνιο

Ο άτυχος τουρίστας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή.

Κάρπαθος: Βρέθηκε το πτώμα του τουρίστα που αγνοούνταν από τον Ιούνιο
27 Σεπ. 2025 13:12
Pelop News

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο, από κυνηγούς που βρέθηκαν εκεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος τουρίστας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση για τις έρευνες
Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ υπήρξε και ενίσχυση από τη Ρόδο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, τα οποία σάρωσαν την περιοχή ξηράς και θάλασσας.

Μαρτυρία κατοίκου από το Διαφάνι ανέφερε ότι ο τουρίστας εθεάθη το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου στο Τρίστομο, όπου φωτογράφιζε τοπίο με το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος είχε ζητήσει οδηγίες για το πώς θα κατευθυνόταν νοτιότερα προς τη Βρουκούντα, μέσω της περιοχής Λαχαμίτη.

Η αναφορά της εξαφάνισης
Την εξαφάνιση κατήγγειλε η ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε ο Βρετανός, η οποία το πρωί της Παρασκευής πήγε να καθαρίσει τον χώρο καθώς η διαμονή του είχε λήξει μία ημέρα νωρίτερα. Ο τουρίστας είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά την Κάρπαθο και διέμενε μόνος του.

Οι επόμενες ενέργειες και η οικογένεια
Το πτώμα του 55χρονου θα μεταφερθεί αρχικά στην Αυλώνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Ακολούθως θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη Ρόδο για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο νησί βρίσκονται ήδη η πρώην σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του, που έσπευσαν μόλις ειδοποιήθηκαν για τον τραγικό εντοπισμό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ