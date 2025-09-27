Κάρπαθος: Βρέθηκε το πτώμα του τουρίστα που αγνοούνταν από τον Ιούνιο

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο. Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο, από κυνηγούς που βρέθηκαν εκεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος τουρίστας φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή.

Μεγάλη κινητοποίηση για τις έρευνες

Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε η εξαφάνιση, κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ υπήρξε και ενίσχυση από τη Ρόδο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, τα οποία σάρωσαν την περιοχή ξηράς και θάλασσας.

Μαρτυρία κατοίκου από το Διαφάνι ανέφερε ότι ο τουρίστας εθεάθη το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου στο Τρίστομο, όπου φωτογράφιζε τοπίο με το κινητό του τηλέφωνο. Ο ίδιος είχε ζητήσει οδηγίες για το πώς θα κατευθυνόταν νοτιότερα προς τη Βρουκούντα, μέσω της περιοχής Λαχαμίτη.

Η αναφορά της εξαφάνισης

Την εξαφάνιση κατήγγειλε η ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε ο Βρετανός, η οποία το πρωί της Παρασκευής πήγε να καθαρίσει τον χώρο καθώς η διαμονή του είχε λήξει μία ημέρα νωρίτερα. Ο τουρίστας είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά την Κάρπαθο και διέμενε μόνος του.

Οι επόμενες ενέργειες και η οικογένεια

Το πτώμα του 55χρονου θα μεταφερθεί αρχικά στην Αυλώνα και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καρπάθου. Ακολούθως θα γίνει νεκροψία – νεκροτομή στη Ρόδο για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Στο νησί βρίσκονται ήδη η πρώην σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του, που έσπευσαν μόλις ειδοποιήθηκαν για τον τραγικό εντοπισμό.

