Καρπενήσι: Ιδανική επιλογή για εορταστική απόδραση

Η σημερινή μας επιλογή για την εορταστική περίοδο που απομένει, είναι ένας ορεινός προορισμός.

Ο λόγος για το Καρπενήσι, όπου όταν ο χειμώνας κατεβαίνει στα βουνά της Ευρυτανίας και το χιόνι αρχίζει να απλώνεται, η πόλη αλλάζει όψη και γίνεται ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά γιορτινά τοπία της Ελλάδας.

Είναι η μυρωδιά από τα τζάκια που καίνε στα σπίτια και στα ξενοδοχεία, το κρύο που τσιμπά ευχάριστα τα μάγουλα, οι πρώτες νιφάδες που πέφτουν και το φως που ξεπροβάλλει τα απογεύματα μέσα από τα παράθυρα και τις πλατείες.

Στο Καρπενήσι, οι γιορτές βιώνονται διαφορετικά. Συνδέονται με τη φύση, την παράδοση και την αυθεντική φιλοξενία. Το χιονισμένο τοπίο γίνεται μέρος της καθημερινότητας και οι κάτοικοι, με το δικό τους φως, κάνουν τον επισκέπτη να αισθάνεται καλοδεχούμενος, σαν να βρίσκεται σε έναν τόπο γνώριμο.

Το κέντρο της πόλης, η πλατεία Μάρκου Μπότσαρη, αποκτά κάθε Δεκέμβριο έναν ιδιαίτερο παλμό. Εκεί στήνεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο, στολισμένο με λευκές, χρυσές και κόκκινες πινελιές, που ρίχνουν φως στην πλατεία και ζεσταίνουν διακριτικά την ατμόσφαιρα του ορεινού χειμερινού τοπίου.

Γύρω από την πλατεία, τα μικρά καφέ, τα ζεστά σαλέ και τα παραδοσιακά μαγαζιά στολίζονται με πολύχρωμα λαμπιόνια, στεφάνια και γιορτινά στολίδια. Ολόκληρη η πόλη δίνει την αίσθηση ότι κάθε παράθυρο, κάθε μπαλκόνι, κάθε μικρή λεπτομέρεια συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στη γιορτή των Χριστουγέννων.

Το Καρπενήσι, σε αντίθεση με πολλές μεγαλύτερες πόλεις, δεν βασίζεται στον εντυπωσιασμό του αστικού τοπίου και των μεγάλων στολισμένων δρόμων. Εδώ, το φυσικό περιβάλλον λειτουργεί ως το σκηνικό που κλέβει την παράσταση.

Τα φωτάκια στις στέγες και στα δέντρα αντανακλώνται στο χιόνι και δημιουργούν μια γλυκιά, σχεδόν μαγική λάμψη. Ο επισκέπτης που περπατά στους δρόμους του Καρπενησίου τις μέρες των γιορτών νιώθει ότι βρίσκεται μέσα σε ένα σκηνικό που θα ταίριαζε σε χριστουγεννιάτικη ταινία: καθαρός αέρας, χιόνι και μια χαρακτηριστική αίσθηση ηρεμίας που απλώνεται παντού.

