Καρβούνη και Γιαννακοπούλου στα trials στο ΟΑΚΑ

Οι αθλήτριες της ΝΕΠ Νικολέτα Καρβούνη και Ιωάννα Γιαννακοπούλου, συνοδευόμενες από την προπονήτρια Βαλάντια Κορνέζου και την έφορο Αγγελική Κούτση, θα συμμετέχουν στα trials της Εθνικής μας ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης στην κατηγορία Junior.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διάστημα 16-17 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ.

