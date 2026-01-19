Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»

Το πλαίσιο και τις βασικές αρχές του υπό διαμόρφωση πολιτικού κινήματος που έχει προαναγγείλει παρουσίασε η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν κομματικές ταμπέλες ή συνεργασίες με υπάρχοντα κόμματα.

Καρυστιανού για νέο πολιτικό κίνημα: «Χωρίς ταμπέλες, χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς»
19 Ιαν. 2026 12:00
Pelop News

Ένα πολιτικό εγχείρημα χωρίς ιδεολογικές ταμπέλες και χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο OPEN, το πρωί της Δευτέρας (19/1). Όπως ανέφερε, το κίνημα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση στηρίζεται σε συγκεκριμένες αξίες και απευθύνεται σε πολίτες ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

Η ίδια τόνισε ότι οι χαρακτηρισμοί «Δεξιά» και «Αριστερά» ανήκουν, όπως είπε, στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι συνεργάζεται με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και πως οι αξίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε κομματικά καλούπια. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το νέο κίνημα δεν θα είναι μονοθεματικό.

Βασικός στόχος, σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού, είναι η ενίσχυση του κράτους δικαίου, ενώ υπογράμμισε ότι η φιλοδοξία δεν αφορά την προσωπική πολιτική ανέλιξη, αλλά την είσοδο ενός κινήματος πολιτών στη Βουλή. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να εκπροσωπηθούν ανεξάρτητοι πολίτες που δεν προέρχονται από τον στενό κύκλο της επαγγελματικής πολιτικής.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενες συνεργασίες, ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει σύμπραξη με κανένα κόμμα, ενώ τόνισε πως το εγχείρημα δεν θα λειτουργήσει ως κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά θα στηρίζεται σε τεκμηριωμένες θέσεις και επιχειρήματα.

Αναφερόμενη στη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντί της, υποστήριξε ότι η ίδια δεν έχει αλλάξει θέσεις, αλλά, όπως είπε, άλλαξε η στάση της αντιπολίτευσης, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, εξηγεί την κριτική που δέχεται. Σχολιάζοντας τη δημόσια κριτική που της άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή δηλώσεις της για το τρίτο μνημόνιο, ανέφερε ότι οι πολίτες που βίωσαν τις συνέπειες των μνημονίων δεν ξεχνούν και έθεσε ερωτήματα για τη βάση πάνω στην οποία ελήφθησαν τότε οι αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του πολιτικού εγχειρήματος, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία εξωτερική χρηματοδότηση, σημειώνοντας ότι, εφόσον χρειαστεί οικονομική ενίσχυση, αυτή θα ζητηθεί με δημοκρατικό τρόπο από τους πολίτες.

Τέλος, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν της είχε προταθεί να συμμετάσχει σε περισσότερα από ένα πολιτικά κόμματα, ωστόσο, όπως δήλωσε, αισθάνεται άβολα όταν το νέο εγχείρημα συγκρίνεται με τα υφιστάμενα πολιτικά σχήματα, καθώς, όπως είπε, στόχος είναι να εισαχθεί κάτι διαφορετικό στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

