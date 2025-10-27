Κάρυστος: Μόλις δύο μαθητές έκαναν παρέλαση, μπράβο τους! ΒΙΝΤΕΟ

Τους αγαπώ, είπε η δασκάλα τους

Κάρυστος: Μόλις δύο μαθητές έκαναν παρέλαση, μπράβο τους! ΒΙΝΤΕΟ
27 Οκτ. 2025 20:20
Pelop News

Μόλις δύο μαθητές, ένας της Α΄ και ένας της Ε΄ Δημοτικού, παρέλασαν για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στον Κόμητο Καρύστου.

Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας

Η 36χρονη δασκάλα τους, γεμάτη αγάπη και πίστη στο λειτούργημά της, είπε συγκινημένη στο evima.gr: «Αγαπώ πολύ αυτόν τον τόπο και τους δύο μαθητές μου. Μαζί μας φέτος στην παρέλαση ήρθε και ένα νήπιο, αφού δεν υπάρχει νηπιαγωγείο στο χωριό».

Οι δύο μαθητές έκαναν παρέλαση μπροστά στους κατοίκους του χωριού, παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό και απήγγειλαν ποιήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Πολάκης για Σαββόπουλο: «Καλά κάναμε και δεν πήγαμε στην κηδεία του»!
22:45 Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας: «Πρωτοβάθμια φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης»
22:32 Τροχαίο στην Πατρών-Πύργου και τραυματισμός 11χρονης
22:29 Βραζιλία: Έβαλαν πωλητήριο στο θρυλικό Μαρακάνα! ΒΙΝΤΕΟ
22:21 ΗΠΑ: Μπήκε σε παμπ με στολή Ναζί και έγινε χαμός! ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Η ΕΑΠ το ντέρμπι στην Ακράτα, κορυφή με «4 στα 4», ΦΩΤΟ
21:56 Σεισμός σοκ 6,1 Ρίχτερ, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη!
21:53 «Μου λέγανε γράψε όλη την περιουσία, γράψε τη μισή περιουσία», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
21:40 Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ της τζαζ Τζακ ΝτεΤζονέτ,ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 «Καλό ταξίδι γίγαντα, καλή αντάμωση» συγκλονίζει για τον χαμό του Διονύση Παρασκευόπουλου, ο γιος του Γιώργος
21:13 Κορυδαλλός: Στο προαύλιο των φυλακών θαμμένο πιστόλι με 8 σφαίρες!
21:00 Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, συνελήφθη για βιασμό!
20:51 «Δύο ποτά, δύο ποτά ήτανε. Τρία με το ζόρι, γιατί είχαμε πιει πιο πριν λίγο βότκα έξω που ήμασταν», αποκαλυπτική μαρτυρία για το Γκάζι
20:41 Δύο νεκρά αδέρφια στον κόμβο Μ. Χώρας: Απολογήθηκε ο οδηγός του ΙΧ του τραγικού δυστυχήματος
20:31 «Έκανα μια συμφωνία με τον Θεό», Ντάνι Άλβες ο ιεροκήρυκας!
20:20 Κάρυστος: Μόλις δύο μαθητές έκαναν παρέλαση, μπράβο τους! ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών», Αίγιο 2025
19:58 Γαλλία: Οι δύο συλληφθέντες για τη ληστεία στον Λούβρο τηρούν τον «νόμο της σιωπής» απέναντι στους ανακριτές
19:47 Ανάλυση: Τι σημαίνει η αγορά Eurofighter από την Τουρκία
19:36 Αλλάζει ο καιρός την 28η Οκτωβρίου, έρχονται βροχές και πτώση της Θερμοκρασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ