Κασσελάκης: «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν» – Προτείνει να μετονομαστεί το κόμμα του σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Με κεντρικό σύνθημα «το αύριο είναι τώρα» ξεκίνησαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, με τον επικεφαλής του, Στέφανο Κασσελάκη, να προτείνει τη μετεξέλιξη της πολιτικής πρωτοβουλίας σε νέο κόμμα με την ονομασία «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο».

Όπως ανέφερε στην ομιλία του, στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δημοκρατικής παράταξης που, όπως είπε, θα ανταποκρίνεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα και θα διεκδικεί ρόλο διακυβέρνησης. Ξεκινώντας την τοποθέτησή του με τη φράση «Δεν με τελείωσαν, δεν μας τελείωσαν», υποστήριξε ότι η πολιτική του παρουσία δεν αφορά προσωπική επιβίωση αλλά σύγκρουση με ένα σύστημα εξουσίας που, όπως είπε, ευνοεί τους λίγους.

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, εκτίμησε ότι οι εκλογές του 2027 θα αποτελέσουν κρίσιμο σημείο για τη χώρα, κάνοντας λόγο για ανάγκη νέας πολιτικής περιόδου με έμφαση στη δημοκρατία και την αξιοκρατία. Παράλληλα άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση της «σταθερότητας» συγκαλύπτει πολιτικές που ενισχύουν ανισότητες και κοινωνική πίεση.

Ο κ. Κασσελάκης ξεκαθάρισε ότι δεν εξετάζεται κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ κράτησε αποστάσεις και από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συνεργασία προϋποθέτει σαφή αλλαγή πολιτικών πρακτικών.

Κεντρικό στοιχείο της πρότασης διακυβέρνησης αποτέλεσε το λεγόμενο «πακέτο επάρκειας», που περιλαμβάνει έξι βασικές παρεμβάσεις. Μεταξύ αυτών προτείνονται ψηφιακή πλατφόρμα διασύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών για μείωση του κόστους βασικών αγαθών, δημόσια οδοντιατρική φροντίδα με έμφαση στην πρόληψη, δωρεάν παροχή 100 κιλοβατωρών ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα για την κύρια κατοικία, καθώς και παρεμβάσεις στη στέγαση με πάγωμα αυξήσεων ενοικίων και επιδότηση κατοικίας.

Στον τομέα των μεταφορών πρότεινε το «πράσινο κοινωνικό εισιτήριο» με χαμηλό ημερήσιο κόστος για τις αστικές συγκοινωνίες, ενώ στην παιδεία παρουσίασε στόχο πλήρους δημόσιας κάλυψης από την προσχολική εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένης σίτισης και στέγασης.

Ως προς τη χρηματοδότηση των μέτρων, αναφέρθηκε σε φορολόγηση τραπεζών και μεγάλων περιουσιών, καθώς και σε περιορισμό δημόσιας σπατάλης. Παράλληλα παρουσίασε τρεις βασικές «κόκκινες γραμμές»: ενίσχυση του κράτους δικαίου, προστασία κοινωνικών δικαιωμάτων και εφαρμογή των κοινωνικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Κλείνοντας, ζήτησε την έγκριση των μελών για οργανωτικές αλλαγές με στόχο την απλοποίηση της κομματικής δομής και μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων, υπογραμμίζοντας ότι επιδίωξη είναι μια πολιτική παρουσία με έμφαση στη συμμετοχή, τη σύγκρουση με κατεστημένες πρακτικές και τη διεκδίκηση κυβερνητικού ρόλου.

