Κασσελάκης κατά Κυρανάκη για το επεισόδιο στο OPEN: Καταγγελία για σεξιστική συμπεριφορά προς τη Μίνα Καραμήτρου

Νέα πολιτική ένταση πυροδότησε η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη το βράδυ της Παρασκευής, με την οποία καταγγέλλει τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για σεξιστική συμπεριφορά προς τη δημοσιογράφο Μίνα Καραμήτρου, μετά από παρουσία τους στο στούντιο του OPEN. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υποστήριξε ότι ήταν παρών στο κανάλι, ως επόμενος καλεσμένος της εκπομπής, και ότι έγινε μάρτυρας μιας απαράδεκτης, όπως τη χαρακτήρισε, λεκτικής επίθεσης σε βάρος της δημοσιογράφου.

Στο βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο Στέφανος Κασσελάκης περιέγραψε το περιστατικό ως κατάχρηση εξουσίας από έναν υπουργό απέναντι σε μια γυναίκα δημοσιογράφο που, όπως είπε, έκανε κανονικά τη δουλειά της. Παράλληλα, συνέδεσε όσα καταγγέλλει με παλαιότερες δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Κυρανάκη απέναντι σε γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς. Στην ίδια ανάρτηση κάλεσε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τον υπουργό από την κυβέρνηση.

Τι προηγήθηκε στον αέρα της εκπομπής

Το επεισόδιο φαίνεται να συνδέεται με την τηλεοπτική παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, όπου βρέθηκε απέναντι στους δημοσιογράφους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα που αναπαράγουν και το σχετικό βίντεο, η ένταση ξεκίνησε όταν η δημοσιογράφος επανήλθε με ερωτήσεις για το περιεχόμενο της υπόθεσης που συζητούνταν και ο υπουργός απάντησε με σχόλια για τους μορφασμούς της και με φράσεις όπως «δεν σας βολεύει αυτή η ιστορία» και «γιατί απαξιώνετε;». Η ίδια αντέδρασε on air, λέγοντάς του: «κ. Κυρανάκη, υπάρχει κάποιος λόγος που μου επιτίθεστε; Θα τα κάνω τα ερωτήματά μου».

Ο Κασσελάκης υποστήριξε ακόμη ότι η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά συνεχίστηκε και εκτός κάμερας, κατά τη διάρκεια σύνδεσης με τη Βουλή. Στην ανάρτησή του αποδίδει στον κ. Κυρανάκη σειρά φράσεων σε υψηλούς τόνους, υποστηρίζοντας ότι ειπώθηκαν προς τη δημοσιογράφο την ώρα που εκείνη του ζητούσε να σταματήσει. Αυτοί οι ισχυρισμοί προέρχονται από τη δική του δημόσια περιγραφή και, μέχρι αυτή την ώρα, δεν προκύπτει από τις πηγές που ελέγχθηκαν ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το σύνολο των off-camera διαλόγων όπως μεταφέρθηκαν.

Η δημόσια διάσταση που πήρε η υπόθεση

Η καταγγελία πήρε γρήγορα πολιτικές διαστάσεις, επειδή δεν έμεινε σε μια απλή αναφορά για ένταση σε τηλεοπτικό πλατό, αλλά μετατράπηκε σε ευθεία κατηγορία περί σεξιστικής συμπεριφοράς από κυβερνητικό στέλεχος. Αυτό είναι και το σημείο πάνω στο οποίο στηρίζει ο Στέφανος Κασσελάκης το αίτημά του για αποπομπή του κ. Κυρανάκη, θέλοντας να δώσει στην υπόθεση θεσμικό και πολιτικό βάρος.

Την ίδια ώρα, η ίδια η Μίνα Καραμήτρου εμφανίζεται, σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές, να απαντά δημόσια στον Κασσελάκη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «ως γυναίκα έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω». Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Στραβελάκης φέρεται να υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται απέναντι σε όλους τους πολιτικούς και κάνουν τη δουλειά τους με τον ίδιο τρόπο προς κάθε κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει ότι το θέμα δεν έμεινε μόνο στο πολιτικό επίπεδο, αλλά πέρασε και στο επίπεδο της δημοσιογραφικής στάσης και αυτονομίας.

Το πολιτικό βάρος της καταγγελίας

Η υπόθεση αγγίζει δύο διαφορετικά πεδία ταυτόχρονα: αφενός τη συμπεριφορά πολιτικών προσώπων απέναντι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ζωντανών εκπομπών, αφετέρου τη συζήτηση για τα όρια, το ύφος και τη δημόσια εικόνα της εξουσίας όταν αυτή δέχεται επίμονες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια ενός τηλεοπτικού επεισοδίου και έχει περάσει στην κεντρική πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμή τις κατηγορίες για σεξισμό και προσβολή δημοσιογράφου εν ώρα εργασίας.

Αυτό που μένει τώρα είναι αν θα υπάρξει επίσημη απάντηση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη ή κυβερνητική τοποθέτηση για την καταγγελία. Μέχρι στιγμής, από τα δημόσια στοιχεία που ελέγχθηκαν προκύπτει καθαρά η ανάρτηση και το αίτημα του Κασσελάκη, όπως και το on-air επεισόδιο με τη Μίνα Καραμήτρου. Για τα υπόλοιπα, και ειδικά για όσα περιγράφονται ως off-camera διάλογοι, η εικόνα παραμένει συνδεδεμένη πρωτίστως με τη δημόσια μαρτυρία του προέδρου των «Δημοκρατών».

