Κασσελάκης κατά Τσίπρα: «Πολιτική αυτοκτονία» και ομοφοβικά υπονοούμενα πίσω από την «Ιθάκη»

Μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στον Στέφανο Κασσελάκη και τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην πρωθυπουργού στο βιβλίο «Ιθάκη». Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μίλησε για «πολιτική αυτοκτονία», υπονόμευση της προοδευτικής παράταξης και υπαινιγμούς που –όπως είπε– ακουμπάνε σε θολά και ομοφοβικά νερά. Σχολίασε επίσης όσα περιγράφονται για τη συνάντηση στο Σούνιο, δίνοντας τη δική του εκδοχή, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική για την απουσία συγγνώμης στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε δημόσια τα όσα καταγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο «Ιθάκη», επισημαίνοντας πως δεν τον ενόχλησαν προσωπικά οι αναφορές, αλλά τον προβληματίζει ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται. Όπως είπε στο Mega, όταν ένα δημόσιο πρόσωπο αφήνει υπαινιγμούς που μπορούν να εκληφθούν ως ομοφοβικά, έχει υποχρέωση να τοποθετηθεί, ανεξάρτητα από το ποια είναι η προσωπική του ταυτότητα.

Αναφερόμενος στη συνάντηση στο Σούνιο, ο κ. Κασσελάκης περιέγραψε ότι στο ίδιο τραπέζι βρίσκονταν ο ίδιος με τον Αλέξη Τσίπρα και, παράλληλα, ο Τάιλερ Μακμπέθ με τη Μπέττυ Μπαζιάνα, που συζητούσαν μεταξύ τους. Οπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός του είχε αναφέρει ότι θα επέστρεφε στην πολιτική μόνο για θέση υψηλότερη από αυτήν που είχε εγκαταλείψει, κάτι που –σύμφωνα με τον κ. Κασσελάκη– σήμερα έχει αλλάξει, καθώς επιχειρεί επιστροφή «με ένα brand που έχει καταστρέψει, για να κυνηγήσει ένα μονοψήφιο ποσοστό».

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας είχε ουσιαστικά δώσει τη «διαδοχή» στην Έφη Αχτσιόγλου και ότι ο ίδιος διαπίστωσε πως κορυφαία στελέχη του κόμματος είχαν αποστασιοποιηθεί, γεγονός που συνέβαλε στην απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. «Μιλούσαμε για μια ομάδα διαφορετικών μηχανισμών, όχι για ένα ενιαίο κόμμα», σχολίασε.

Η κριτική του Στέφανου Κασσελάκη κορυφώθηκε όταν χαρακτήρισε «πολιτική αυτοκτονία» όσα έχει επιλέξει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της νέας δημόσιας παρουσίας του. «Να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγεις κίτρινος πρωθυπουργός είναι λυπηρό», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, ο κ. Τσίπρας έχει χάσει την αξιοπιστία του και ότι το επιχείρημα περί Κεντροαριστεράς δεν έχει πλέον καμία βάση. Υποστήριξε επίσης ότι δεν θεωρεί δεδομένο πως ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές: «Η καλύτερή του μέρα θα είναι η πρώτη, γιατί μετά θα πρέπει να απαντήσει».

Παράλληλα, έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα αναφέρονται στο βιβλίο σχετικά με ερωτήσεις του Τάιλερ Μακμπέθ προς τη Μπέττυ Μπαζιάνα. Όπως εξήγησε, το ζευγάρι βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε διαδικασία συζήτησης του οικογενειακού του σχεδιασμού και ο Τάιλερ ρώτησε πώς είναι να μεγαλώνει κανείς παιδιά στη δημόσια σφαίρα. Η απάντηση που έλαβε, είπε ο κ. Κασσελάκης, ήταν ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση εξουσίας, έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το πρόγραμμά του με μεγαλύτερη ευελιξία.

Τέλος, άσκησε δριμεία κριτική για την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς συγγνώμης προς τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν διάβασαν ούτε μία συγγνώμη», σχολίασε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να διαβάσει το βιβλίο και ότι είναι αδιανόητο να παραβλέπονται οι ευθύνες της Πολιτείας. «Δεν μπορείς να παριστάνεις ότι δεν υπάρχουν ευθύνες», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η επίκληση της τραγωδίας δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.





