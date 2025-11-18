Κασσελάκης: «Προσβολή στα άλογα να λέμε ότι έρχεται καλπάζοντας ο Τσίπρας»

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας μιλά για συνεργασίες, δημοσκοπήσεις και το μέλλον του κόμματός του.

Κασσελάκης: «Προσβολή στα άλογα να λέμε ότι έρχεται καλπάζοντας ο Τσίπρας»
18 Νοέ. 2025 10:56
Pelop News

Στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τις δημοσκοπήσεις και τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για τον κ. Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης τόνισε πως «τα πράγματα θα αλλάξουν με φρέσκους ανθρώπους, με φρέσκο προσωπικό, με φρέσκιες ιδέες», ενώ απάντησε γελώντας στο σχόλιο ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έρχεται καλπάζοντας»: «νομίζω πως προσβάλλετε τα άλογα τώρα».

Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υποστήριξε ότι δεν αντανακλούν την πραγματικότητα στο πεδίο. «Ο κόσμος βλέπει ξεκάθαρες προτάσεις από μας και είμαστε το μόνο φρέσκο κόμμα που υπάρχει», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις δημοσκοπήσεις «παντελώς άχρηστες στην πράξη».

Σχετικά με τις ενδεχόμενες συνεργασίες, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με τη ΝΔ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι φιλοσοφικά βρίσκονται πολύ κοντά, χωρίς όμως να είναι βέβαιο σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να συμφωνήσει έμπρακτα με τις πολιτικές προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατίας. Σχετικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επισήμανε πως δεν υπάρχει βάση για να προχωρήσει συνεργασία, ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού συμφωνεί ότι η αλλαγή θα έρθει από νέα κινήματα με άφθαρτους ανθρώπους και κοινή αντίληψη για το κράτος δικαίου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι το Κίνημα Δημοκρατίας θα κατέβει αυτόνομο στις επόμενες εκλογές, ενώ τόνισε πως η πολιτική αλλαγή θα προκύψει μέσα από νέες ιδέες, φρέσκες δυνάμεις και ξεκάθαρες προτάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα της χώρας.

