Κασσελάκης: Τι θα κάνει με το βιβλίο του Τσίπρα

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εστιάζει στο μέλλον και σχολιάζει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας.

 

05 Νοέ. 2025 10:52
Pelop News

Σαφή απόσταση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα κράτησε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Mega το πρωί της Τετάρτης. Ερωτηθείς για το αν θα διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει να «αναμοχλεύσει ιστορίες του 2015», καθώς προτιμά να επικεντρώνεται στο μέλλον και στις ανάγκες του ελληνικού λαού.

«Δεν έχω καμία όρεξη να ξαναδώ τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, αν ο κ. Τσίπρας του στείλει το βιβλίο, «θα το δωρίσω». Ο Κασσελάκης υπογράμμισε ότι δεν τον απασχολεί τι μπορεί να γράφει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για εκείνον, λέγοντας ότι «δεν νομίζω ότι θα γράφει πολλά για μένα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας εξέφρασε επικριτική στάση για την ομάδα που πλαισιώνει τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς την ως «ομάδα που μυρίζει παρελθόν και αποτυχία». Αντίθετα, δήλωσε ότι ο ίδιος εστιάζει σε πρακτικά ζητήματα, όπως το πώς οι πολίτες μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες.
