Καστανίδης κατά Ανδρουλάκη: «Με έκοψαν με φωτογραφική διάταξη»

Μετωπική επίθεση στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Χάρης Καστανίδης, φέρνοντας στο προσκήνιο τη βαθιά ενόχλησή του για την απόφαση του πρόσφατου συνεδρίου να θεσπίσει όριο θητειών για τους βουλευτές. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η αλλαγή αυτή δεν ήταν μια ουδέτερη οργανωτική παρέμβαση, αλλά μια συνειδητή πολιτική επιλογή που στρέφεται προσωπικά εναντίον του.

Ο ίδιος απέδωσε ευθέως την πρωτοβουλία στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος εισηγήθηκε τροποποίηση του καταστατικού με στόχο να τον αποκλείσει από τα ψηφοδέλτια. «Η δολιότητα είναι ευφάνταστη», δήλωσε χαρακτηριστικά, σε μια φράση που αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατεί πλέον ανοιχτά στο εσωτερικό του κόμματος.

Η ρύθμιση που άναψε τη φωτιά

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί τις τελευταίες ημέρες, το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ενέκρινε καταστατικές αλλαγές που προβλέπουν ανώτατο όριο πέντε θητειών ή είκοσι ετών για τους βουλευτές, με αναδρομική ισχύ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι εκείνη που βγάζει εκτός τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος μετρά μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και πολυετή παρουσία στα έδρανα της Βουλής.

Το θέμα δεν πέρασε απαρατήρητο ούτε εντός ούτε εκτός Θεσσαλονίκης, αφού δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών έκαναν ήδη λόγο για ανατροπές στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης και για απομάκρυνση ιστορικών στελεχών από την εκλογική μάχη. Ο Καστανίδης συγκαταλέγεται ακριβώς σε αυτή την κατηγορία των προσώπων που θεωρούν ότι η νέα κομματική αρχιτεκτονική τους βάζει εκτός παιχνιδιού.

«Δεν θα το καθορίσει ο Ανδρουλάκης»

Ο πρώην υπουργός δεν θέλησε να ανοίξει όλα του τα χαρτιά σε αυτή τη φάση, άφησε όμως σαφές πολιτικό αποτύπωμα με όσα είπε. Ξεκαθάρισε ότι δεν αποδέχεται πως η συνέχιση της πολιτικής του παρουσίας μπορεί να εξαρτάται από την ηγεσία του κόμματος και σημείωσε με έμφαση ότι αυτό θα το επιλέξει είτε ο ελληνικός λαός είτε ο ίδιος. Με αυτή τη διατύπωση, ο Καστανίδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανέλθει δημόσια με πιο αναλυτική τοποθέτηση το επόμενο διάστημα.

Η στάση του δείχνει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει πολιτικά. Αντίθετα, μοιάζει να ανοίγει έναν νέο κύκλο εσωκομματικής έντασης, ειδικά σε μια περίοδο όπου το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ενιαίο και ανανεωμένο ενόψει των επόμενων πολιτικών μαχών. Αυτή είναι εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση, με βάση τη χρονική συγκυρία και το περιεχόμενο των δημόσιων παρεμβάσεων.

Ρήγμα με πολιτικό βάρος

Η παρέμβαση Καστανίδη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο λόγω του περιεχομένου της, αλλά και λόγω του προσώπου που τη διατυπώνει. Πρόκειται για στέλεχος με μακρά διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ και ισχυρή πολιτική αναφορά στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που κάνει την αντίδρασή του να ξεπερνά τα όρια μιας απλής προσωπικής πικρίας.

Την ίδια ώρα, τα σχετικά δημοσιεύματα για τις αλλαγές στα ψηφοδέλτια της Θεσσαλονίκης, αλλά και για τις ευρύτερες εσωκομματικές ανακατατάξεις, ενισχύουν την εικόνα ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο έναν πρώην υπουργό, αλλά συνολικά τη φυσιογνωμία που θέλει να δώσει η σημερινή ηγεσία στο κόμμα. Και αυτό ακριβώς είναι που μετατρέπει την κόντρα από εσωτερική γκρίνια σε πολιτικό μήνυμα με αποδέκτες και εκτός Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή επίσης είναι δημοσιογραφική εκτίμηση, βασισμένη στη συνδυαστική ανάγνωση των πρόσφατων δημοσιευμάτων και δηλώσεων.

