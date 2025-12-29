Καστοριά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πάνω από 28 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο 19χρονης

Σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στην Καστοριά, εντοπίζοντας μεγάλη ποσότητα κάνναβης και συλλαμβάνοντας τρία άτομα στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πάνω από 28 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο 19χρονης
29 Δεκ. 2025 13:07
Pelop News

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριά, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή της Καστοριάς. Στο όχημα επέβαιναν μία 19χρονη ημεδαπή, ως οδηγός, και ένας 20χρονος αλλοδαπός συνοδηγός.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Καστοριά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πάνω από 28 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο 19χρονης

Ο ρόλος του τρίτου κατηγορούμενου

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το όχημα ανήκε σε 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να το είχε παραχωρήσει στους δύο νεαρούς με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά των ναρκωτικών. Ο 34χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Πέλλα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διάθεση της ποσότητας κάνναβης στην αγορά θα έφτανε τις 224.800 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν:

  • 28,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης
  • το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς
  • τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό της παράνομης δραστηριότητας

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 «Γιορτινές μέρες κι εμείς κάνουμε εθνικές επαιτίους»: Ο Φάνης Δίπλας για την “Παρέλαση”, τον φόβο απ’ έξω και την “ασφάλεια”
16:33 Κανένα παράπονο για το νερό στο «Πεπανός»
16:23 Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις
16:15 Ο Απόλλωνας κάνει «ποδαρικό» με δύο εντός έδρας μάχες
16:05 Πούτιν: «Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα»
15:57 Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος για τους 4 ορειβάτες, τι έδειξε η ιατροδικαστική
15:54 Οικοδομή: Αύξηση των αδειών τον Σεπτέμβριο
15:45 H Θύελλα ψάχνει έμπειρους για την επίθεση
15:36 Αλλάζουν τα όρια ταχύτητας από την 1η Ιανουαρίου, τι να προσέξετε
15:27 Μόναχο: Το μοντέρνο με το παλιό, ιδανικό για χριστουγεννιάτικη εκδρομή  
15:18 Τι ξεκαθαρίζει ο Αχαιός τραγουδιστής Νίκος Οικονομόπουλος
15:09 Οι άνδρες του ΝΟΠ ψάχνονται για ξένο παίκτη
15:00 Κυρανάκης: Στον Ψαθόπυργο το τρένο έως το 2027 – Συντήρηση και στον Προαστιακό, πώς η παραγγελία των νέων συρμών επηρεάζει και την Πάτρα
14:58 Πλεύρης κατά Ράμμου για τη Banda Entopica: «Υποκρισία της Αριστεράς – δεν γίνεται και τα δύο»
14:54 Μεθυσμένη στο πατίνι στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμο 350 ευρώ σε 25χρονη
14:48 Θλίψη στο ΚΚΕ και το εργατικό κίνημα: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Γκώγκος στα 48 του χρόνια
14:42 Απόσυρση από το Ντονμπάς ως όρο ειρήνης θέτει το Κρεμλίνο – Στο τραπέζι εγγυήσεις έως 50 χρόνια για την Ουκρανία
14:39 Μελομακάρονα, αποδοκιμασίες και καταγγελίες: Θερμή «υποδοχή» Γεωργιάδη στο «Έλενα Βενιζέλου»
14:28 Χάθηκε γάτα στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα – Έκκληση για βοήθεια
14:24 Η Κάτω Αχαΐα γεμίζει φαντασία: Οι «Τεχνοβάτες» και ο δράκος Λεβάρ σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη περιπλάνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ