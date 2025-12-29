Καστοριά: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών – Πάνω από 28 κιλά κάνναβης σε αυτοκίνητο 19χρονης

Καίριο πλήγμα στα κυκλώματα εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριά, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που μετέφερε μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορίες, ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο σε περιοχή της Καστοριάς. Στο όχημα επέβαιναν μία 19χρονη ημεδαπή, ως οδηγός, και ένας 20χρονος αλλοδαπός συνοδηγός.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν 26 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 28 κιλών και 100 γραμμαρίων.

Ο ρόλος του τρίτου κατηγορούμενου

Από την προανάκριση προέκυψε ότι το όχημα ανήκε σε 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να το είχε παραχωρήσει στους δύο νεαρούς με αποκλειστικό σκοπό τη μεταφορά των ναρκωτικών. Ο 34χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε περιοχή της Πέλλα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το παράνομο οικονομικό όφελος από τη διάθεση της ποσότητας κάνναβης στην αγορά θα έφτανε τις 224.800 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν:

28,1 κιλά ακατέργαστης κάνναβης

το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς

τρία κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνταν για τον συντονισμό της παράνομης δραστηριότητας

Οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.

