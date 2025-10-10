Καταδίκη σε ηλικιωμένο για τον βιασμό της εγγονής του στην Καρδίτσα, τι υποστήριξε

Ο ηλικιωμένος καταγγέλθηκε πως βίαζε την ανήλικη εγγονή του για διάστημα δυο ετών.

Καταδίκη σε ηλικιωμένο για τον βιασμό της εγγονής του στην Καρδίτσα, τι υποστήριξε
10 Οκτ. 2025 9:10
Pelop News

Σε 15 χρόνια και εννε μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας ηλικιωμένος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης εγγονής του σε περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και για διάστημα περίπου δύο ετών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet.gr, τα όσα βίωσε η ανήλικη, περιέγραψε η ίδια στην μητέρα της, την περίοδο που οι δυο τους έμεναν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας και έτσι κινήθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος του κατηγορούμενου ο οποίος είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές.

Τι υποστηρίζει ο ηλικιωμένος

Στο δικαστήριο, αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως η καταγγελία είναι ψευδής και η ανήλικη υποκινήθηκε από την μητέρα της, η οποία είχε δυσαρεστηθεί με τον ίδιο για οικονομικούς λόγους.

Η εισαγγελέας ωστόσο στην αγόρευση της ανέφερε πως η κατάθεση της ανήλικης κρίνεται αξιόπιστη με βάση και την εξέταση της από την παιδοψυχολόγο προτείνοντας την ενοχή του κατηγορουμένου για όλες τις πράξεις για τις οποίες παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Καρδίτσας.

Έτσι, όπως αναφέρει η ίδια ιστοσελίδα, το δικαστήριο καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών και εννέα μηνών για τα αδικήματα του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών. Το δικαστήριο αποφάσισε επίσης η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη με τον κατηγορούμενο να επιστρέφει στη φυλακή.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:21 Σύγκρινε online τα τιμολόγια ρεύματος και δες ποιο σε συμφέρει μέσα σε 1 λεπτό
11:21 Στο Εφετείο ο «δολοφόνος με το τσεκούρι»: Αναβιώνει η φρίκη της ΔΟΥ Κοζάνης
11:19 Υπουργείο Εργασίας: Στην τελική ευθεία για τις συλλογικές συμβάσεις
11:18 Μ. Ρέππας: «Μεγάλη η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου»
11:17 Ευελπίδων: Γυναίκα έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στα δικαστήρια
11:11 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπιες διορθώσεις στο ξεκίνημα
11:09 Ο Απόλλων χωρίς Κιέρ κόντρα στο Παγκράτι
11:06 Η διαθήκη του φόβου: Νέα τροπή στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας
11:00 Πάτρα: Καρέ καρέ όσα προηγήθηκαν της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς – Ξεκινά η δίκη
10:57 Χατζηδάκης προς βρετανικές εταιρείες: «Επενδύστε στην Ελλάδα»
10:56 Black Rabbit: Αδέλφια, ένας καθρέφτης της κοινωνίας
10:56 Το «καμπανάκι» του διοικητή της Τράπεζας της Γαλλίας για την οικονομία
10:52 Τρίπολη: Αυτός είναι ο λόγος του μαχαιρώματος μαθητή, νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
10:48 Νέα Φιλαδέλφεια: Αιματηρή απόπειρα ληστείας διανομέα
10:47 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Ο Τραμπ τη Δευτέρα ταξιδεύει στο Ισραήλ»-Ξεκίνησε η αποχώρηση δυνάμεων ΒΙΝΤΕΟ
10:42 Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της 454ης Επετείου της Ναυμαχίας Ναυπάκτου, το πρόγραμμα
10:40 Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
10:38 Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα η μεταβίβαση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ
10:32 Τσιάρας στην «Π»: «Οι έντιμοι αγρότες να κάνουν λίγη υπομονή»
10:28 Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ