Καταδίωξη στο Μενίδι: Δύο συλλήψεις μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας στην Αττική Οδό, τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μενίδι, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο νεαρών που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα.

Καταδίωξη στο Μενίδι: Δύο συλλήψεις μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας στην Αττική Οδό, τραυματίστηκε αστυνομικός
29 Οκτ. 2025 8:17
Pelop News

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:25, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Κύμης και Αποκλεισμού έκαναν σήμα στον οδηγό της μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Το δίκυκλο κινήθηκε αρχικά προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς Ελευσίνα. Λίγο μετά τα διόδια, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, ο οδηγός αντιστάθηκε, τραυματίζοντας ελαφρά στο χέρι έναν ειδικό φρουρό. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, παρά την παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:09 Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Ατσαλένιο
12:07 Χριστούγεννα στην Ευρώπη – Top 3 προορισμοί: Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη
12:07 Στο «κόκκινο» ο Μόρνος: Στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας τα αποθέματα νερού – Σχέδιο έκτακτης ανάγκης εξετάζει η κυβέρνηση
12:05 Αντώνης Κουνάβης: Απολογισμός τετραετίας και νέα πορεία για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
12:00 Αγρίνιο: Έπαιζε μουσική στη διαπασών και διέδιδε ψευδείς ειδήσεις εις βάρος αστυνομικού – Συνελήφθη καταστηματάρχης
12:00 Παλαιό Κτίριο Λιμένα: Τελειώνει το σίριαλ της κατεδάφισης – Σημαντικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11:56 Ρούλα Πισπιρίγκου: Νοσεί από ερυθηματώδη λύκο – «Έχει χάσει 30 κιλά και πονάει αφόρητα»
11:53 Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας
11:53 Ποιες σκέψεις κάνει το Υπουργείο για να μην χαθούν χρήματα από Ευρωπαϊκούς πόρους
11:50 Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι διάσημες Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου για συντήρηση – Φθορές από καιρό και επισκέπτες
11:47 Αγρίνιο: Τρεις νεαροί βανδάλισαν κάδους και ζαρντινιέρες του Δήμου
11:44 Η Καραβάτου παραμένει στον ΑΝΤΙ-1, η ανακοίνωση του σταθμού
11:39 Σκληρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για την τροπολογία στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
11:35 Πάτρα: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε μηχανάκι με παραποιημένο κινητήρα
11:33 Καλπάκι Ιωαννίνων: Στα χνάρια του 1940
11:31 Πάτρα: 17χρονος συνελήφθη με κάνναβη και αυτοσχέδιο τσιγάρο
11:27 Διδυμότειχο: Παριστάνοντας τον γιατρό, του απέσπασαν 12.000 ευρώ για δήθεν νοσηλεία συγγενή
11:21 Πάτρα: 17χρονη στο νοσοκομείο ύστερα από χρήση κοκαΐνης – Συνελήφθη από τη Δίωξη
11:19 Ανατροπή νταλίκας στη Βάρη: Κατέληξε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Σώος ο οδηγός ΒΙΝΤΕΟ
11:19 Ξεκινά το πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Χάντμπολ Ανδρών και ρίχνεται στη μάχη η Ακαδημία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ