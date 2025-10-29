Καταδίωξη στο Μενίδι: Δύο συλλήψεις μετά από εκτροπή μοτοσικλέτας στην Αττική Οδό, τραυματίστηκε αστυνομικός

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 19:25, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν στη συμβολή των οδών Λεωφόρου Κύμης και Αποκλεισμού έκαναν σήμα στον οδηγό της μοτοσικλέτας να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Το δίκυκλο κινήθηκε αρχικά προς τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα και στη συνέχεια εισήλθε στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης προς Ελευσίνα. Λίγο μετά τα διόδια, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Οι δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης, ο οδηγός αντιστάθηκε, τραυματίζοντας ελαφρά στο χέρι έναν ειδικό φρουρό. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών για τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, παρά την παρουσία ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο σημείο.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, πρόκληση σωματικών βλαβών και επικίνδυνη οδήγηση.

