Καταιγίδα χτύπησε κρουαζιερόπλοιο: Περίπου 100 επιβάτες τραυματίστηκαν – ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου 100 επιβάτες τραυματίστηκαν το Σάββατο, όταν ένα κρουαζιερόπλοιο που κατευθυνόταν από τις δυτικές ακτές της Γαλλίας πίσω στη Βρετανία χτυπήθηκε από θυελλώδεις ανέμους.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου «Spirit of Discovery» αντιμετώπισαν μια οδυνηρή δοκιμασία όταν αναγκάστηκαν να διακόψουν το ταξίδι τους στα Κανάρια Νησιά την περασμένη εβδομάδα, καθώς τα δελτία καιρού προέβλεπαν μια τρομερή καταιγίδα.

Το πλοίο αναχώρησε από τη Βρετανία στις 24 Οκτωβρίου για μια κρουαζιέρα δύο εβδομάδων, αλλά το Σάββατο αποφασίστηκε να εγκαταλείψουν τις τελευταίες ημέρες και να γυρίσουν πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο για να αποφύγουν την επερχόμενη καταιγίδα, μεταδίδει η Daily Mail.

Όμως, ενώ έπλεαν στον Βισκαϊκό Κόλπο, οι δυνατοί άνεμοι και τα φουρτουνιασμένα νερά τους πρόλαβαν και γύρω στο μεσημέρι οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες που ενεργοποιήθηκε το αυτόματο σύστημα ασφαλείας του πλοίου.

Οι μηχανές του πλοίου πυροδοτήθηκαν και έσπρωξαν το πλοίο σε μια κλειστή στροφή, προκαλώντας σε περίπου 100 επιβάτες ελαφρούς τραυματισμούς, καθώς βρέθηκαν απροετοίμαστοι και έπεσαν στο πάτωμα ή χτύπησαν σε έπιπλα.

Για τις επόμενες 18 ώρες, οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων πέντε που υπέστησαν σοβαρότερα τραύματα, αναγκάστηκαν να ξεπεράσουν τη βίαιη καταιγίδα, περιθάλποντας τα τραύματά τους, καθώς το πλοίο κρατούσε τη θέση του και περίμενε να περάσουν τα χειρότερα.

Saga cruise ship: 100 people injured as Spirit of Discovery caught up in storm https://t.co/slbj4q28Mf

Σε επιστολή προς τους επιβάτες που είδε το πρακτορείο The News του Πόρτσμουθ, ο διευθύνων σύμβουλος της Saga Cruises Nigel Blanks προσπάθησε να καθησυχάσει τους τραυματισμένους επιβάτες, αναγνωρίζοντας την «εξαιρετικά τρομακτική στιγμή», ενώ τόνισε ότι το πλοίο παρέμενε «ασφαλές» και ξεκαθάρισε ότι θα δοθεί αποζημίωση.

Χίλιοι επιβάτες επιβιβάστηκαν στην κρουαζιέρα, με το 10% να τραυματίζεται. Οι πέντε πιο σοβαρά τραυματισμένοι επιβάτες νοσηλεύτηκαν στο ιατρικό κέντρο του πλοίου και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο χθες το βράδυ, αφού το πλοίο έφτασε τελικά στο λιμάνι του Πόρτσμουθ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφαση να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του Βισκαϊκού Κόλπου, η Saga υποστήριξε ότι η συνέχιση της αρχικής διαδρομής ή η επιλογή εναλλακτικής διαδρομής θα σήμαινε την άμεση αντιμετώπιση της καταιγίδας.

Το πλήρωμα είχε αρχικά προγραμματίσει να αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Λα Κορούνια στη βορειοδυτική Ισπανία, αλλά κατά τη διάρκεια της διαδρομής ενημερώθηκε ότι το λιμάνι είχε κλείσει λόγω κακοκαιρίας, αναγκάζοντάς τους να συνεχίσουν βόρεια και να διασχίσουν τον Βισκαϊκό στο δρόμο προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Cruise ship Spirit of Discovery docked at Portsmouth International Port after 100 passengers were injured during a storm in the Bay of Biscay. Full story here: https://t.co/wQWnKkYgJa pic.twitter.com/ar5oqvfkHY

— Wave 105 (@wave105radio) November 7, 2023