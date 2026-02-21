Κατάκολο: Σε τροχιά άμεσης θραύσης ο επικίνδυνος βράχος – Αυτοψία Λέκκα και σχέδιο παρέμβασης

Ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο Κατάκολο μετά την αποκόλληση μεγάλου βράχου από το βουνό. Κλιμάκιο ειδικών με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα πραγματοποίησε αυτοψία, με την ανάγκη άμεσης παρέμβασης να τίθεται πλέον επιτακτικά.

21 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Σε επιτόπια αυτοψία στο Κατάκολο προχώρησε το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας, προκειμένου να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα μεγάλου βράχου που αποκολλήθηκε από το βουνό μετά τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κατά την επίσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης, στελέχη του δήμου Πύργου και της Πυροσβεστικής, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της περιοχής με τη χρήση drone, ώστε να αποτυπωθεί με ακρίβεια η κατάσταση τόσο του συγκεκριμένου βράχου όσο και άλλων κατολισθητικών φαινομένων.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε ότι απαιτείται άμεση διαδικασία θραύσης του βράχου, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για την περιοχή, τονίζοντας πως το Κατάκολο αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών είναι προτεραιότητα.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συντονισμένης παρέμβασης από την κεντρική διοίκηση για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, όχι μόνο για την άρση της άμεσης επικινδυνότητας αλλά και για τη συνολική θωράκιση της περιοχής.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ειδική ομάδα που εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους γεωλογικά φαινόμενα αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη να προχωρήσει στην επιτόπια θραύση του βράχου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος κατολίσθησης.

