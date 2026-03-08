Κατακόρυφη πτώση στην παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ λόγω του πολέμου με το Ιράν

Η παραγωγή πετρελαίου στο Ιράκ έχει καταρρεύσει κατά περίπου 60% εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου με το Ιράν, καθώς η έλλειψη δεξαμενόπλοιων εμποδίζει την εξαγωγή του αργού πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας, η χώρα αντλεί πλέον 1,7–1,8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, από περίπου 4,3 εκατ. βαρέλια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Στα μεγαλύτερα πεδία του νότιου Ιράκ, η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 70%, φτάνοντας στα 1,3 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Το Ιράκ έγινε η πρώτη σημαντική χώρα του Κόλπου που υποχρεώθηκε σε μείωση παραγωγής λόγω της σύγκρουσης, ακολουθούμενο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Ο πόλεμος έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, περιορίζοντας τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που μπορούν να μεταφέρουν πετρέλαιο από την περιοχή. Με τις αποθήκες να φτάνουν στα όριά τους, οι χώρες παραγωγής αναγκάζονται να συσσωρεύουν πετρέλαιο αντί να το εξάγουν, επιδεινώνοντας την κρίση στην παραγωγή και τις διεθνείς αγορές.

