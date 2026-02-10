Κατάληψη στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου: Kαταγγελίες για «κοινωνική εργασία» με τσάπες για σβήσιμο απουσιών

Γονείς καταγγέλλουν ότι η διευθύντρια ανάγκασε μαθητές να σκάψουν αυλάκι στο προαύλιο χωρίς επίβλεψη και χωρίς άδεια

10 Φεβ. 2026 10:58
Pelop News

Μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου πραγματοποιούν από σήμερα κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τη στάση της διεύθυνσης του σχολείου. Οι γονείς καταγγέλλουν ότι η διευθύντρια επιβάλλει στους μαθητές «κοινωνική εργασία» ως τρόπο σβησίματος απουσιών ή αποβολών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων που μετέφερε η εκπομπή του MEGA, στις 12 Ιανουαρίου, σε συνάντηση με γονείς της Α’ Λυκείου, ενημερώθηκαν ότι μαθητές αναγκάστηκαν να εκτελέσουν χειρωνακτική εργασία για να σβηστούν μαζικές απουσίες. Συγκεκριμένα:

  • Οι μαθητές έλαβαν τσάπες και τους ζητήθηκε να σκάψουν χαντάκι / αυλάκι στο προαύλιο του σχολείου, ώστε να απομακρύνονται τα νερά της βροχής.
  • Η εργασία έγινε χωρίς παρουσία υπευθύνου καθηγητή ή άλλου ενήλικα για επίβλεψη.
  • Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση ή συγκατάθεση από τους γονείς πριν την εκτέλεση της εργασίας.

«Αν κάποιο παιδί τραυματιζόταν ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;» αναρωτήθηκε μητέρα μαθητή, εκφράζοντας τον έντονο προβληματισμό και την αγανάκτηση των γονέων.

Οι γονείς αναφέρουν επιπλέον ότι:

  • Έχουν κοπεί όλες οι εκδρομές της σχολικής χρονιάς.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο σύντομοι περίπατοι, που –όπως λένε– έγιναν «για να χρυσώσουν το χάπι».
  • Όταν μαθητές ζητούν να σβηστούν απουσίες, η διευθύντρια απαντά ότι «θα το δει στο τέλος της χρονιάς».

Το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου είχε βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, όταν καθηγητής – παρουσία της διευθύντριας – τραυμάτισε σοβαρά τα δάχτυλα μαθητή με κόφτη, κατά την προσπάθεια να τερματίσει τότε την κατάληψη του σχολείου.

Η σημερινή κατάληψη ξεκίνησε ως άμεση αντίδραση στις καταγγελίες για την «κοινωνική εργασία», ενώ οι μαθητές και οι γονείς ζητούν άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, αλλαγή στάσης της διεύθυνσης σε θέματα πειθαρχίας και απουσιών, καθώς και επαναφορά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εκδρομών. Το θέμα έχει ήδη φτάσει στο Υπουργείο Παιδείας και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής.

