Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία

Οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Λαμίας, όπου και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του

28 Νοέ. 2025 17:31
Pelop News

Στη Φθιώτιδα συνελήφθη 65χρονος για εκδικητική πορνογραφία, μετά από καταγγελία που έκανε ο αδελφός γυναίκας στην ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας πως έδειχνε γυμνή φωτογραφία της.

Ο 65χρονος κατηγορείται ότι ενώ βρισκόταν σε ταβέρνα, έδειξε στην παρέα του από το κινητό του μια γυμνή φωτογραφία γυναίκας με την οποία στο παρελθόν είχε περιστασιακή σχέση. Στο διπλανό τραπέζι όμως καθόταν ο αδελφός της γυναίκας ο οποίος και κατήγγειλε τον 65χρονο στην αστυνομία, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Το μεσημέρι της Κυριακής ο άνδρας συνελήφθη για τις πράξεις της εκδικητικής πορνογραφίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Οδηγήθηκε το μεσημέρι σήμερα (28/11/2025) ενώπιον του ανακριτή Λαμίας, όπου και ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε έδειξε καμιά φωτογραφία και σε κανέναν φίλο του. Να σημειωθεί ότι το κινητό του τηλέφωνο έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας για έλεγχο.

Προς το παρόν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, τρεις φορές το μήνα. Επιπλέον απαγορεύεται να προσεγγίζει την εγκαλούσα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

