Καταγγελία «φωτιά» από τη Μαρία Καρυστιανού: «Παράνομη» παραπομπή της υπόθεσης των Τεμπών στη Βουλή χωρίς την υπογραφή της Λάουρα Κοβέσι

Νέα διάσταση στην υπόθεση των Τεμπών δίνει η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων, Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως καταγγέλλει, το 11ο τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) προχώρησε, χωρίς την υπογραφή της Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, στην παραπομπή της ποινικής δικογραφίας στη Βουλή στις 2 Ιουνίου 2023, επικαλούμενο ψευδή αιτιολογία περί παραγραφής – γεγονός που, όπως υποστηρίζει, οδήγησε στην ατιμωρησία των υπευθύνων για τη μη εκτέλεση της Σύμβασης 717.

«Παρανόμως και με προσχηματική αιτιολογία»

Η κ. Καρυστιανού αναφέρει ότι το τμήμα της EPPO επικαλέστηκε την παλαιά εκδοχή του άρθρου 86Σ, που προέβλεπε παραγραφή για υπουργικά αδικήματα πριν την τροποποίησή του το 2019 – ρύθμιση που, όπως επισημαίνει, δεν ίσχυε το 2023. Παρά ταύτα, μέσα σε «χρόνο-ρεκόρ» μετά το δυστύχημα, αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης στη Βουλή.

Κατά την ίδια, το αποτέλεσμα ήταν να μην τηρηθεί η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αποσύρεται από την ποινική έρευνα για τους πολιτικούς που διαχειρίστηκαν τη Σύμβαση 717. «Αν δεν είχε επιτραπεί η διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα παιδιά μας θα ήταν σήμερα στην αγκαλιά μας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κριτική για τη στάση της EPPO

Η πρόεδρος του Συλλόγου κατηγορεί επίσης το μόνιμο τμήμα της EPPO ότι αποσιώπησε το άρθρο 29 του Κανονισμού της, το οποίο προβλέπει ρητά την αρμοδιότητα της Γενικής Εισαγγελέως να διεξάγει ποινική έρευνα και να εισηγείται η ίδια άρση ασυλίας ή προνομίων.

«Με fast track διαδικασία, η έρευνα και τιμωρία για τις ποινικές ευθύνες των υπουργών ανατέθηκαν στη Βουλή, όπου δεν συγκροτήθηκε καν προανακριτική επιτροπή, αλλά απλή εξεταστική, η οποία αρχειοθέτησε και έθαψε την υπόθεση», τονίζει.

Έκκληση προς την Κοβέσι και τα ευρωπαϊκά όργανα

Η κ. Καρυστιανού ζητά από τη Λάουρα Κοβέσι να ερευνήσει το παρασκήνιο της απόφασης του 11ου τμήματος, το οποίο, όπως λέει, «χαντάκωσε» την υπόθεση και δημιούργησε επικίνδυνο προηγούμενο για όλα τα κράτη-μέλη. «Αν η EPPO και τα όργανα της ΕΕ δεν αντιδράσουν άμεσα, η διαφθορά και η διασπάθιση των ευρωπαϊκών κονδυλίων θα συνεχιστούν ανεμπόδιστα κάτω από τη μύτη τους και με την ανοχή τους», καταλήγει.

