Κατάρ: «Οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες» – Καμία προειδοποίηση από το Ιράν, λέει η Ντόχα

Μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε η Ντόχα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ-Ανσάρι να δηλώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση από την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αλ-Ανσάρι ανέφερε ότι το Κατάρ δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, επισημαίνοντας την απουσία επικοινωνίας από την ιρανική πλευρά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ, παρά τις προειδοποιήσεις που –όπως είπε– είχαν προηγηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τη Ντόχα πριν στοχοποιηθούν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων.

Ο εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ διευκρίνισε ακόμη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μυστική δράση μελών της Μοσάντ στη χώρα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης του Κατάρ δεν έχουν εξαντληθεί και ότι η χώρα διαθέτει επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη απειλή, διαμηνύοντας ότι η Ντόχα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



