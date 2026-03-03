Κατάρ: «Οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες» – Καμία προειδοποίηση από το Ιράν, λέει η Ντόχα

Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε το Κατάρ μετά τις τελευταίες εξελίξεις, με τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ να δηλώνει ότι η χώρα δεν είχε καμία ενημέρωση από το Ιράν για πυραυλικές επιθέσεις και ότι θα απαντήσει σε κάθε απειλή.

Κατάρ: «Οι επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες» – Καμία προειδοποίηση από το Ιράν, λέει η Ντόχα
03 Μαρ. 2026 13:08
Pelop News

Μήνυμα αποφασιστικότητας έστειλε η Ντόχα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζέντ αλ-Ανσάρι να δηλώνει ότι οι πρόσφατες επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες, υπογραμμίζοντας πως η χώρα του δεν είχε λάβει καμία προειδοποίηση από την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο αλ-Ανσάρι ανέφερε ότι το Κατάρ δεν ενημερώθηκε από το Ιράν για τις επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις, επισημαίνοντας την απουσία επικοινωνίας από την ιρανική πλευρά.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ιρανικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν παραβίασαν τον εναέριο χώρο του Κατάρ, παρά τις προειδοποιήσεις που –όπως είπε– είχαν προηγηθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αεροσκάφη κατευθύνονταν προς τη Ντόχα πριν στοχοποιηθούν, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων.

Ο εκπρόσωπος του καταριανού ΥΠΕΞ διευκρίνισε ακόμη ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για μυστική δράση μελών της Μοσάντ στη χώρα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης του Κατάρ δεν έχουν εξαντληθεί και ότι η χώρα διαθέτει επαρκή μέσα για να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη απειλή, διαμηνύοντας ότι η Ντόχα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ