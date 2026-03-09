Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της σχεδόν πλήρους παύσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
09 Μαρ. 2026 15:16
Pelop News

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αρκετές πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου μειώνουν την παραγωγή τους μετά από ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της σχεδόν πλήρους παύσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει συσσώρευση αποθεμάτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οδηγώντας ορισμένους παραγωγούς σε προσωρινές περικοπές παραγωγής μέχρι να αποκατασταθεί η ροή των εξαγωγών.

Πλήγματα σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές
Η κρίση επιδεινώθηκε μετά από ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, οι οποίες έπληξαν μεταξύ άλλων διυλιστήρια στο Μπαχρέιν και άλλες κρίσιμες υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Οι επιθέσεις αυτές ενίσχυσαν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, προκαλώντας αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Οι Bapco Energies, Saudi Aramco, QatarEnergies και Kuwait Petroleum Corp. έχουν κηρύξει κατάσταση «ανωτέρας βίας-force majeure» και υποχρεώθηκαν να περιορίσουν την παραγωγή πετρελαίου.

Το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ
Η κρίση έχει ενταθεί περαιτέρω από τη δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Η στενή αυτή θαλάσσια οδός συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί βασικό δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Ιράκ προς τις διεθνείς αγορές.

Με την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων να έχει περιοριστεί σημαντικά, οι παραγωγοί πετρελαίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μεταφορά φορτίων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων και σε αναγκαστικές μειώσεις παραγωγής.

Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας
Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν απότομη άνοδο καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι περικοπές παραγωγής από χώρες του Περσικού Κόλπου ενισχύουν τις ανησυχίες για μια ευρύτερη ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση παραταθεί και συνεχιστούν οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ