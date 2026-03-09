Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αρκετές πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Περσικού Κόλπου μειώνουν την παραγωγή τους μετά από ιρανικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις σοβαρές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα.

Το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία το Κατάρ και το Κουβέιτ έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή πετρελαίου, καθώς οι εξαγωγές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της σχεδόν πλήρους παύσης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει συσσώρευση αποθεμάτων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οδηγώντας ορισμένους παραγωγούς σε προσωρινές περικοπές παραγωγής μέχρι να αποκατασταθεί η ροή των εξαγωγών.

Πλήγματα σε διυλιστήρια και ενεργειακές υποδομές

Η κρίση επιδεινώθηκε μετά από ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην περιοχή, οι οποίες έπληξαν μεταξύ άλλων διυλιστήρια στο Μπαχρέιν και άλλες κρίσιμες υποδομές στον Περσικό Κόλπο.

Οι επιθέσεις αυτές ενίσχυσαν την αβεβαιότητα για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, προκαλώντας αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Οι Bapco Energies, Saudi Aramco, QatarEnergies και Kuwait Petroleum Corp. έχουν κηρύξει κατάσταση «ανωτέρας βίας-force majeure» και υποχρεώθηκαν να περιορίσουν την παραγωγή πετρελαίου.

Το μπλοκάρισμα στα Στενά του Ορμούζ

Η κρίση έχει ενταθεί περαιτέρω από τη δραματική μείωση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα στον κόσμο.

Η στενή αυτή θαλάσσια οδός συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί βασικό δίαυλο για τη μεταφορά πετρελαίου από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κουβέιτ και το Ιράκ προς τις διεθνείς αγορές.

Με την κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων να έχει περιοριστεί σημαντικά, οι παραγωγοί πετρελαίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μεταφορά φορτίων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων και σε αναγκαστικές μειώσεις παραγωγής.

Αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας

Οι εξελίξεις αυτές έχουν ήδη προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν απότομη άνοδο καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς.

Οι περικοπές παραγωγής από χώρες του Περσικού Κόλπου ενισχύουν τις ανησυχίες για μια ευρύτερη ενεργειακή κρίση, ιδιαίτερα εάν η σύγκρουση παραταθεί και συνεχιστούν οι επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



