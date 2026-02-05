Καταρρέει το Bitcoin: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών

Το Bitcoin κατέγραψε νέο χαμηλό 15 μηνών την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 71.000 δολαρίων κατά τις ασιατικές συναλλαγές. Η τιμή του έφτασε έως και τα 70.700-71.540 δολάρια, επίπεδο που δεν είχε καταγραφεί από τις 6 Νοεμβρίου 2024 (όταν διαμορφωνόταν κοντά στα 68.900 δολάρια).

Η πτώση ξεπέρασε το 7% μέσα σε 24 ώρες, ενώ από τις αρχές του 2026 το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 16-20% της αξίας του. Από το ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο 2025, οι απώλειες ξεπερνούν το 40-42%. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (πρωινές ώρες 5 Φεβρουαρίου), η τιμή κυμαινόταν κοντά στα 70.500-72.000 δολάρια, με εντονότερες πιέσεις νωρίτερα.

Η πτώση εντάσσεται σε ευρύτερο sell-off ριψοκίνδυνων assets, που επηρεάζει τόσο τα κρυπτονομίσματα όσο και τις τεχνολογικές μετοχές. Παράγοντες που συνέβαλαν περιλαμβάνουν:

Εκροές κεφαλαίων από spot Bitcoin ETFs (συνολικά δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες εβδομάδες)

Αυξημένες ρευστοποιήσεις (liquidations) θέσεων, με πάνω από 2,5-5 δισ. δολάρια σε 24ωρο

Μείωση ανοιχτού ενδιαφέροντος (open interest) στα παράγωγα

Γενικευμένη αποστροφή κινδύνου σε παγκόσμια αγορά

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η πτώση σβήνει πλήρως τα κέρδη που είχε καταγράψει το Bitcoin μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2024, όταν υπήρχαν προσδοκίες για φιλικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Τεχνικά, τα επόμενα επίπεδα στήριξης τοποθετούνται μεταξύ 70.000 και 60.000 δολαρίων, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για περαιτέρω πτώση αν δεν υπάρξει ανανέωση αγοραστικού ενδιαφέροντος.

