Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κύπρο: Τρεις τραυματίες και φόβοι για εγκλωβισμένους

Η κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, με τρεις τραυματίες και έρευνες σε εξέλιξη για πιθανούς εγκλωβισμένους.

11 Απρ. 2026 14:54
Pelop News

Συναγερμός σήμανε στην Κύπρο μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς υπήρξαν αναφορές για πιθανούς εγκλωβισμένους μέσα στο κτήριο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον ενός προσώπου.

Από την κατάρρευση, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα κάτω από τα συντρίμμια.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη Γερμασόγεια, με τις πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στο κτήριο να παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες. Η εικόνα στο σημείο είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι αρχές επιχειρούν υπό πίεση χρόνου.

Δείτε εικόνες από το σημείο.

