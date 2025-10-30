Κατάρρευση πολυκατοικίας Τουρκία: Δυο παιδιά και οι γονείς τους νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Διεσώθη μόνο μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, που καταπλακώθηκε στην πολυκατοικία που κατέρρευσε, στην Τουρκία.

30 Οκτ. 2025 10:10
Η κατάρρευση επταώροφοης πολυκατοικίας, στην πόλη Γκέμπζε της επαρχίας Κοτζάελι, στην Τουρκία, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κόστισε τη ζωή σε τέσσερα από τα πέντε μέλη οικογένειας.

Το κτίριο, στο οποίο λειτουργούσε και φαρμακείο, βρισκόταν στη συνοικία Μεβλανά. Η οικογένεια Μπιλίν, ενοικιαστές στο κτίριο, παγιδεύτηκε κάτω από τα συντρίμμια όταν αυτό κατέρρευσε γύρω στις 7 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν δεκάδες σωστικά συνεργεία, που εργάστηκαν ακατάπαυστα επί σχεδόν ένα 24ωρο για να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.

Χθες, κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν πρώτα τα πτώματα του 12χρονου Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ και της 14χρονης αδελφής του, Νίσα (ή Χαϊρουννισά, σύμφωνα με άλλες πηγές).

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, η 18χρονη Ντιλάρα Μπιλίν, ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από περίπου οκτώ ώρες επιχειρήσεων. Ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση, προτού μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Μετά τον εντοπισμό των παιδιών, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στους γονείς, Λεβέντ και Εμινέ Μπιλίν. Οι διασώστες ενίσχυσαν τα υποστυλώματα με ξύλινα δοκάρια και δημιούργησαν άνοιγμα στα ερείπια, προσπαθώντας να φτάσουν στο σημείο όπου πιστευόταν ότι βρίσκονταν το ζευγάρι.

Έπειτα από προσπάθειες που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, τα συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν πρώτα το σώμα του 44χρονου πατέρα, Λεβέντ Μπιλίν, περίπου 19 ώρες μετά την κατάρρευση. Λίγο αργότερα, ανασύρθηκε και το σώμα της μητέρας, Εμινέ Μπιλίν.

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Μεχμέτ Ακτάς, βρέθηκε στο σημείο και επιβεβαίωσε την τραγική είδηση. «Δυστυχώς, τα σώματα της μητέρας και του πατέρα βρέθηκαν επίσης. Τα σώματα του πατέρα, Λεβέντ Μπιλίν, και της μητέρας, Εμινέ Μπιλίν, ανασύρθηκαν μόλις τώρα. Πρώτα εντοπίστηκε ο πατέρας και στη συνέχεια η μητέρα. Δυστυχώς, τέσσερα μέλη της οικογένειας πέθαναν. Μόνο η Ντιλάρα, η μεγαλύτερη κόρη, ανασύρθηκε ζωντανή. Τα συλλυπητήριά μου. Προσεύχομαι στον Θεό για το έλεός Του. Προσευχόμαστε επίσης για την υγεία και την ανάρρωση της κόρης μας, Ντιλάρα. Την επισκεφθήκαμε σήμερα στο νοσοκομείο και μιλήσαμε μαζί της. Η γενική της κατάσταση είναι καλή, δόξα τω Θεώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε από τους γιατρούς, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ελπίζω να αναρρώσει σύντομα και να επανέλθει στην υγεία της», δήλωσε.

Ο Ακτάς εξέφρασε επίσης τα συλλυπητήριά του προς όλους, προσθέτοντας: «Δώδεκα κτίρια στην περιοχή έχουν εκκενωθεί προληπτικά».
