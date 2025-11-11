Καταστροφές στη Λέσβο, «έσπασε» ποτάμι στην Καλλονή ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο. Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους της Καλλονής και της ευρύτερης περιοχής.

Καταστροφές στη Λέσβο, «έσπασε» ποτάμι στην Καλλονή ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ
11 Νοέ. 2025 8:07
Pelop News

Οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη δυτική Λέσβο μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές, με τους κατοίκους της Καλλονής και της ευρύτερης περιοχής να ζούν δύσκολες ώρες.

Βροχερός καιρός και σήμερα 11/11, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με lesvosnews.net, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Καταστροφές στη Λέσβο, «έσπασε» ποτάμι στην Καλλονή ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι.

Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους για να σωθούν.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι του νησιού, το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

Καταστροφές στη Λέσβο, «έσπασε» ποτάμι στην Καλλονή ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου βρίσκονται επί ποδός από τα ξημερώματα, επιχειρώντας αντλήσεις υδάτων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης.

Σύμφωνα με το Lesvosnews.net, έχουν σημειωθεί εγκλωβισμοί οδηγών, χωρίς –ευτυχώς– μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, ενώ οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν κατά διαστήματα και το πρωί, προκαλώντας νέα υπερχείλιση μικρότερων χειμάρρων.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ανδρέα Άξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11/11/ 2025, κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, εξαιτίας των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Νέα χορηγία για τη στήριξη των Ακαδημιών της ΝΕΠ
10:39 Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, τι «δείχνουν» τα μοντέλα για τη Δυτική Ελλάδα
10:38 ΑΑΔΕ: Ξεσκεπάστηκε απάτη με μεταχειρισμένα πολυτελή οχήματα, βουλγαρική «βιτρίνα»
10:37 Καταστηματάρχες Τριών Ναυάρχων: «Τέτοιο φαινόμενο δεν είχαμε ξαναδεί!» – Φωτογραφίες
10:34 Οι ΗΠΑ καλούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ενέργειας από τη Ρωσία
10:32 ΟΛΠΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη χωροθέτηση της βάσης υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων
10:30 Πάτρα – Γεωτρήσεις: Βάση υποστήριξης στο νέο λιμάνι, τονίζει ο ΟΛΠΑ – Η αντίδραση Πελετίδη
10:26 Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του brent κάτω από τα 64 δολάρια
10:25 Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου
10:18 Πάτρα: Εκοιμήθη ο ιερέας Ιωάννης Τσοκανάς, σήμερα η κηδεία
10:17 Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Αντίοχου
10:10 Φονική έκκρηξη στο Νέο Δελχί: Τι ψάχνουν οι Αρχές
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Αλεξανδρούπολη: Ενταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, «αποκλεισμένο» το αεροδρόμιο λόγω Μητσοτάκη ΦΩΤΟ
10:03 Δράση για τον μητρικό θηλασμό στην Αμαλιάδα ΦΩΤΟ
9:57 Κικίλιας: «Προωθούμε αναπτυξιακές συμφωνίες με στόχο τη σταθερότητα και την ευημερία των χωρών της Μεσογείου»
9:55 Στις 21 Νοεμβρίου συνεχίζεται η δίκη Κοροβέση: Αποκαλύψεις κατά την εξέταση μαρτύρων – «Τους είπα να σταματήσουν»
9:40 Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο παλαιοημερολογήτης και youTuber ιερέας, πώς δρούσε η σπείρα ναρκωτικών
9:32 Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέα Υπηρεσία Πληροφοριών υπό την ηγεσία της Φον ντερ Λάιεν
9:32 Το «τερμάτισε» η Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκε ως πυροσβέστης, λιμενικός, νοσοκόμα, αγρότισσα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ