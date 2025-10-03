Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί

Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
03 Οκτ. 2025 10:23
Pelop News

Καταστροφική ήταν η Πέμπτη (02/10) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υπέστησαν ήττες σε Europa και Conference League, με αποτέλεσμα αυτήν την εβδομάδα, να έχουμε μηδενική συγκομιδή, μετά και την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ.

Κάτι που επέτρεψε τόσο στη Νορβηγία, όσο και στην Πολωνία να μας πλησιάσουν στη βαθμολογία της UEFA. Οι Σκανδιναβοί πήραν 400 βαθμούς χάρη στη νίκη της Μπραν ενάντια στην Ουτρέχτη, ενώ οι Πολωνοί μάζεψαν 1.500 μετά τις νίκες των Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και Ράκοφ, αφήνοντας 14η τη Δανία.

Αμφότερες χώρες απέχουν λιγότερους από 1.000 βαθμούς από την Ελλάδα, η οποία καλείται να βελτιώσει άμεσα τις επιδόσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσει να κατρακυλήσει.

Όσο για τη δέκατη Τσεχία; Αύξησε τη διαφορά μετά τις νίκες των Βικτόρια Πλζεν και Σπάρτα Πράγας, με την απόσταση να είναι πλέον πάνω από 3.000 βαθμοί.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:10 Ο Μπισμπίκης πήγε γλυκά σε όσους υπέστησαν ζημιές
11:03 Διαγραφές φοιτητών: Τι ορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης
11:02 Η Χαμάς ζητά χρόνο για να μελετήσει το σχέδιο Τραμπ
10:56 «Συναγερμός» από πτώση σοβάδων στην Πάτρα
10:50 Αίγιο: Απεβίωσε ο πολιτικός μηχανικός Αλέξης Μαρινόπουλος
10:49 Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση
10:46 Δυστύχημα Πέτρου Ράλλη: Ακόμα ψάχνουν τον οδηγό μοτοσικλέτας που εγκατέλειψε τον 44χρονο με πατίνι
10:45 Συνέλαβαν γυναίκα με όπλο και γεμιστήρα στην Ακράτα
10:45 Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε τους 8 λαμπαδηδρόμους, δείτε ποιοι είναι
10:39 Προάστιο Πατρών: Βοθρολύματα στη θάλασσα…«τυφλοί» δρόμοι αλά «Μάτι» ΦΩΤΟ
10:34 Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ
10:32 Βρετάνια: Σε ύψιστο «συναγερμό» μετά την επίθεση σε συναγωγή
10:26 Απαντήσεις ζητά η Καρυστιανού: «Γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές;»
10:26 Πυροβολούσε γάτες στο Αγρίνιο και συνελήφθη
10:23 Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί
10:23 Ιόνια Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τη Δευτέρα 6/10
10:16 Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του, που θα κυμαίνονται οι τιμές
10:15 Το «καμπανάκι» Κολυδά για το Αιτωλικό που «θα συνεχίσει να πλημμυρίζει»
10:08 Γεωργιάδης για Ρούτσι: «Τα αιτήματα εκταφής και εξετάσεων μπορούν να υποβληθούν με την έναρξη της δίκης»
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ