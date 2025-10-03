Καταστροφική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, πλησιάζουν οι Νορβηγοί

Καταστροφική ήταν η Πέμπτη (02/10) για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ υπέστησαν ήττες σε Europa και Conference League, με αποτέλεσμα αυτήν την εβδομάδα, να έχουμε μηδενική συγκομιδή, μετά και την ήττα του Ολυμπιακού από την Άρσεναλ.

Κάτι που επέτρεψε τόσο στη Νορβηγία, όσο και στην Πολωνία να μας πλησιάσουν στη βαθμολογία της UEFA. Οι Σκανδιναβοί πήραν 400 βαθμούς χάρη στη νίκη της Μπραν ενάντια στην Ουτρέχτη, ενώ οι Πολωνοί μάζεψαν 1.500 μετά τις νίκες των Λεχ Πόζναν, Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ και Ράκοφ, αφήνοντας 14η τη Δανία.

Αμφότερες χώρες απέχουν λιγότερους από 1.000 βαθμούς από την Ελλάδα, η οποία καλείται να βελτιώσει άμεσα τις επιδόσεις προκειμένου να μην κινδυνεύσει να κατρακυλήσει.

Όσο για τη δέκατη Τσεχία; Αύξησε τη διαφορά μετά τις νίκες των Βικτόρια Πλζεν και Σπάρτα Πράγας, με την απόσταση να είναι πλέον πάνω από 3.000 βαθμοί.

