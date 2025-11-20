Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2026, το μήνυμα Πιερρακάκη

Στην κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 στη Βουλή προχώρησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών στην σύντομη παρέμβασή του στην Ολομέλεια ανέφερε πως «θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό».

Ο κ. Πιερρακάκης παρέδωσε στη συνέχεια το κορυφαίο νομοσχέδιο στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σε μορφή ψηφιακού usb stick αν και όπως ανέφερε από την επόμενη χρονιά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε πλήρως άυλη μορφή με QR code στο κυβερνητικό cloud.

Όπως ενημέρωσε ο κ. Κακλαμάνης τα μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας η έναρξη συζήτησης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα γίνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ενώ η ψήφιση του θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.

