Κατάθεση Ανδριώτου για το κύκλωμα «επενδυτών»: Στα 40.000 ευρώ η ζημιά της, συνοδευόταν από τον Μαρτίκα

Μπροστά στον ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του κυκλώματος «επενδυτών» του καζίνο βρέθηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη. Η influencer και μοντέλο έφτασε στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου λίγο πριν τις 10:00, συνοδευόμενη από τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, έχει χάσει πάνω από 500.000 ευρώ από το ίδιο δίκτυο εξαπάτησης.

Η Ανδριώτου παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα στο γραφείο του ανακριτή, όπου κατέθεσε αναλυτικά για τη συμμετοχή της υπόθεσης και τα χρηματικά ποσά που εμπιστεύθηκε στο κύκλωμα. Κατά πληροφορίες, είχε αρχικά δώσει 50.000 ευρώ, από τα οποία της είχαν επιστραφεί μόνο 10.000, με αποτέλεσμα η τελική ζημιά να ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ανδριώτου και ο Μαρτίκας αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο μέσω της πίσω εξόδου χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Οι έρευνες για την πλήρη δράση και τη δομή του κυκλώματος συνεχίζονται, καθώς η λίστα των θυμάτων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



