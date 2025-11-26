Κατάθεση Ανδριώτου για το κύκλωμα «επενδυτών»: Στα 40.000 ευρώ η ζημιά της, συνοδευόταν από τον Μαρτίκα

Η Βρισηίδα Ανδριώτου βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή στην Κόρινθο για την υπόθεση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες μέσω «επενδυτικών» σχημάτων στο καζίνο. Η influencer φέρεται να έχει χάσει 40.000 ευρώ, ενώ μαζί της προσήλθε και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον οποίο το κύκλωμα απέσπασε πάνω από μισό εκατομμύριο.

Κατάθεση Ανδριώτου για το κύκλωμα «επενδυτών»: Στα 40.000 ευρώ η ζημιά της, συνοδευόταν από τον Μαρτίκα
26 Νοέ. 2025 13:58
Pelop News

Μπροστά στον ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του κυκλώματος «επενδυτών» του καζίνο βρέθηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου, μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει για τις οικονομικές απώλειες που υπέστη. Η influencer και μοντέλο έφτασε στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου λίγο πριν τις 10:00, συνοδευόμενη από τον Σπύρο Μαρτίκα, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, έχει χάσει πάνω από 500.000 ευρώ από το ίδιο δίκτυο εξαπάτησης.

Η Ανδριώτου παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα στο γραφείο του ανακριτή, όπου κατέθεσε αναλυτικά για τη συμμετοχή της υπόθεσης και τα χρηματικά ποσά που εμπιστεύθηκε στο κύκλωμα. Κατά πληροφορίες, είχε αρχικά δώσει 50.000 ευρώ, από τα οποία της είχαν επιστραφεί μόνο 10.000, με αποτέλεσμα η τελική ζημιά να ανέρχεται σε 40.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ανδριώτου και ο Μαρτίκας αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο μέσω της πίσω εξόδου χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Οι έρευνες για την πλήρη δράση και τη δομή του κυκλώματος συνεχίζονται, καθώς η λίστα των θυμάτων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
15:08 Οι Κρίσεις Ηγεσίας και η Διαρκής Υποχώρηση της Πολιτικής Ποιότητας
15:00 Τεταμένο κλίμα στη ΝΔ Αχαΐας: Διάβημα Κουνάβη στην «Πειραιώς» – Το σχόλιο του Κατσιγιάννη
14:59 Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Διοικητή του Λιμενικού ο 19χρονος ΕΠΟΠ, περίμενε τον πατέρα του να τον επισκεφθεί ΦΩΤΟ
14:50 Στις 11 Δεκεμβρίου η συνέχεια της δίκης για την υπόθεση Μάγγου – Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής
14:44 Πράσινο φως στην Επιτροπή για τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή – Στην Ολομέλεια πλέον το νομοσχέδιο
14:40 Σοβαρά εγκαύματα στο 70% του σώματος: Μάχη για τη ζωή δίνει 12χρονος από την Καρδίτσα
14:40 Πάτρα: Επικίνδυνο κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας – Άμεση ανάγκη παρέμβασης των αρχών
14:33 «Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική
14:28 Ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 χρόνων: «Το έκανα για να ικανοποιήσω τον σύντροφό μου» υποστηρίζει ο 20χρονος – Συγκλονίζουν τα ευρύματα στα κινητά
14:19 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινές φυλάκισης με αναστολή στους 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις – Ελαφρυντικό μόνο στον γνωστό ηθοποιό
14:16 Χειμερινές φορτίσεις με επιβραβεύσεις και προνόμια από τη ΔΕΗ blue και τη Visa
14:11 Φωτιά στο Αβδελοπήγαδο Κύμης: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής κοντά στο νοσοκομείο
14:07 Απειλητικό e-mail στο δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών: Σχηματίστηκε δικογραφία για 37χρονο
14:01 Εκδήλωση της «Παναθηναϊκής» στην Πάτρα για τη μοναξιά
14:01 Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»
14:00 Πάτρα: Απειλή τα γηρασμένα οικοδομήματα και τα διατηρητέα – Τι προτείνουν οι πρόεδροι των Μηχανικών και των Αρχιτεκτόνων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ