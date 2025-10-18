Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του

Για τέσσερις περίπου ώρες κατέθετε το Σάββατο ενώπιον της ανακρίτριας ο επιχειρηματίας που φέρεται να δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, ρίχνοντας νέο φως στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τηλεφώνημα έγινε από τη σύντροφο του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος. Το συγκεκριμένο τηλεφώνημα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για το χρονικό και τις διασυνδέσεις των κατηγορουμένων.

O ανιψιός στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι το τηλεφώνημα έγινε προς τον εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού, προκειμένου να τον ενημερώσει για το τι είχε συμβεί:

«Αυτό τον καιρό δουλεύει σε ένα μαγαζί με δερμάτινα, το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος. Μετά την επίθεση, επειδή ήμουν σε σοκ, ζήτησα από την κοπέλα μου να τον καλέσει από το κινητό της, γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανιψιός.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν χθες εκ νέου στην ανακρίτρια Καλαμάτας, παρουσία του δικηγόρου τους, ενώ την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι που κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οι δύο νεαροί, φερόμενοι ως δράστης και συνεργός, επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τη διπλή δολοφονία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

