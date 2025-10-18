Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας βρέθηκε ο επιχειρηματίας που φέρεται να δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα αμέσως μετά το φονικό. Το επίμαχο τηλεφώνημα, που έγινε από τη σύντροφο του ανιψιού του θύματος, εξετάζεται πλέον ως κομβικό στοιχείο της υπόθεσης.

Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
18 Οκτ. 2025 19:48
Pelop News

Για τέσσερις περίπου ώρες κατέθετε το Σάββατο ενώπιον της ανακρίτριας ο επιχειρηματίας που φέρεται να δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, ρίχνοντας νέο φως στην πολύκροτη υπόθεση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τηλεφώνημα έγινε από τη σύντροφο του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος. Το συγκεκριμένο τηλεφώνημα βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει κρίσιμα στοιχεία για το χρονικό και τις διασυνδέσεις των κατηγορουμένων.

O ανιψιός στην κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι το τηλεφώνημα έγινε προς τον εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού, προκειμένου να τον ενημερώσει για το τι είχε συμβεί:

«Αυτό τον καιρό δουλεύει σε ένα μαγαζί με δερμάτινα, το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος. Μετά την επίθεση, επειδή ήμουν σε σοκ, ζήτησα από την κοπέλα μου να τον καλέσει από το κινητό της, γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ανιψιός.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν χθες εκ νέου στην ανακρίτρια Καλαμάτας, παρουσία του δικηγόρου τους, ενώ την Κυριακή αναμένεται να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι που κρατούνται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Οι δύο νεαροί, φερόμενοι ως δράστης και συνεργός, επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τη διπλή δολοφονία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:23 Η Νότιγχαμ Φόρεστ απέλυσε πρώην προπονητή της Παναχαϊκής
21:12 Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία, που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
21:08 «Μην πειράξετε τα ονόματα των θυμάτων», το κοινό μήνυμα Καρυστιανού και Ρούτσι
20:52 Πυροσβεστική: Ενισχύεται με 4.500 επιπλέον μάχιμα στελέχη έως το 2026
20:44 Ελλάδα: Μακάβριο στατιστικό, οι περιοχές που μετρούν περισσότερους θανάτους από ότι γεννήσεις
20:32 ΗΠΑ: Χαμός με τον Τραμπ, τον παρομοιάζουν με τον Χίτλερ! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:19 Καιρός (19/10/2025): Διήμερο κακοκαιρίας προ των πυλών, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
20:12 Ο Απόλλων έκανε τη δουλειά στην Κέρκυρα, πρώτη νίκη «εκτός»
20:11 Νίκες για Πάτραι, Νίκη Προαστείου και Πήγασο στην Α΄ Κατηγορία
20:05 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου το ήθελε πολύ και έκανε το «2 στα 2» στην έδρα της ΦΩΤΟ
20:00 Κεφαλονιά: Αποκαλύψεις-σοκ για τη 17χρονη που κακοποίησε τη 13χρονη – Τρία χρόνια εκφοβισμού καταγγέλλει η μητέρα ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Κατάθεση-κλειδί στη Φοινικούντα: Ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το φονικό σπάει τη σιωπή του
19:47 Πάτρα: Καπνοί από διαμέρισμα στην Αγίου Νικολάου – Στο σημείο η Πυροσβεστική
19:39 Κανελλόπουλος: «Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη και νίκησε δίκαια»
19:35 Πάτρα: Αυτοκίνητο παρκαρισμένο δίπλα στις ράγες προκάλεσε συναγερμό – Κίνδυνος δυστυχήματος στη Βορείου Ηπείρου
19:24 Χωρίς δίπλωμα και με επικίνδυνη νταλίκα: «Τσουχτερό» πρόστιμο 2.365 ευρώ σε 57χρονο στην Αττική Οδό
19:12 Κασσελάκης μετά τη διαρροή συνομιλίας με Τζάκρη: «Υπερήφανος για τη Θεοδώρα, δεν μας κρατάει κανείς»
19:11 Πύργος: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λαμπαούνας – Ο έμπορος που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στην αγορά της Ηλείας
19:00 Τα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα δεν είναι ποτέ «ξαφνικά» – Τι αποκαλύπτει νέα διεθνής μελέτη
18:54 Νοσοκομείο Μεσολογγίου: Ασθενής με διαβήτη κινδύνευσε να χάσει το πόδι του -Καταγγελία κόρης για αδιαφορία γιατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18-19/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ