Καταθέτει ο Γιώργος Γεωργαντάς στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχεται σειρά του Σπήλιου Λιβανού

Η Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει σήμερα τις εργασίες της στη Βουλή, με την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Γεωργαντά. Οι βουλευτές αναμένεται να εστιάσουν σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης που σχετίζονται με τη διαχείριση κονδυλίων και τις αποφάσεις της διοίκησης του Οργανισμού κατά την περίοδο που βρέθηκαν στο επίκεντρο οι αποκαλύψεις.

Η διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση του ίδιου του κ. Γεωργαντά, ο οποίος, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, θα ερωτηθεί για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του υπουργείου σε κρίσιμες διοικητικές αποφάσεις. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα η κατάθεση του επίσης πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού.

Χθες κατέθεσε στην Επιτροπή ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή ή ευθύνη στην υπόθεση, δηλώνοντας: «Δεν έδωσα ποτέ σε κανέναν εντολή να διαπράξει αδίκημα ή να κάνει “πράσινα” τα κόκκινα δεσμευμένα ΑΦΜ».

Ο κ. Αυγενάκης τόνισε επίσης ότι «καμία συνομιλία δική μου ή του κ. Βορίδη, κανένα αποδεικτικό στοιχείο και καμία αξιολόγηση για έκνομη ενέργεια δεν υπάρχει στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», διευκρινίζοντας ότι προσήλθε στην Επιτροπή ως μάρτυρας, όχι ως κατηγορούμενος, «για να συνδράμει στο έργο της».

Οι καταθέσεις των πρώην υπουργών θεωρούνται κομβικές για τη διερεύνηση των ευθυνών και των πιθανών πολιτικών παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Επιτροπή να αναμένεται να ολοκληρώσει το κύριο μέρος του έργου της εντός του Νοεμβρίου.

