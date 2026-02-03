Καταθέτουν οι Κλίντον για το σκάνδαλο Επσταϊν, οι φωτογραφίες του πρώην πλανητάρχη

Συμφώνησαν να καταθέσουν ο Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Καταθέτουν οι Κλίντον για το σκάνδαλο Επσταϊν, οι φωτογραφίες του πρώην πλανητάρχη
03 Φεβ. 2026 8:28
Pelop News

Ο Μπιλ Κλίντον, θα είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ που θα καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από τον Τζέραλντ Φορντ το 1983,  καθώς συμφώνησε μαζί με την σύζυγό του Χίλαρι να εμφανιστούν στην υπό εξέλιξη έρευνα για τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η φωτογραφία του Μπιλ Κλίντον εμφανίζεται στα αρχεία του Έπσταϊν που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αν και ο πρώην Δημοκρατικός πρόεδρος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση.

Καταθέτουν οι Κλίντον για το σκάνδαλο Επσταϊν, οι φωτογραφίες του πρώην πλανητάρχη

Οι δικηγόροι των Κλίντον δήλωσαν ότι είχαν ήδη παράσχει τις «περιορισμένες πληροφορίες» που είχαν για τον Έπσταϊν, ωστόσο η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ετοιμαζόταν να ψηφίσει για την καταδίκη του ζεύγους Κλίντον σε ποινική δίωξη για περιφρόνηση του δικαστηρίου επειδή αψήφησαν νομικές κλητεύσεις.

Οι Κλίντον είχαν απορρίψει την κλήτευση ως «τίποτα περισσότερο από ένα τέχνασμα για την απόπειρα να τεθούν σε δύσκολη θέση οι πολιτικοί αντίπαλοι, όπως έχει διατάξει ο Πρόεδρος Τραμπ».

Εκπρόσωπος των Κλίντον, δήλωσε όταν δημοσιοποιήθηκαν οι φωτογραφίες ότι ήταν δεκαετίες πριν και ότι ο Κλίντον είχε σταματήσει να σχετίζεται με τον Έπσταϊν πριν έρθουν στο φως τα εγκλήματά του.

Πηγή: BBC

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 ESPN: «Ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα γίνει ανταλλαγή, είτε τώρα, είτε το καλοκαίρι»
11:47 Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;
11:41 «Δεν ήμουν μεθυσμένος – Ακολούθησα το GPS, δεν υπήρχε σήμανση»: Τι λέει ο μπασκετμπολίστας για τη σύλληψή του ΒΙΝΤΕΟ
11:37 Μ. Σπυρόπουλου: «Συνεχίζουμε με συνέπεια, νίκη κάθε Κυριακή»
11:30 Εγένετο ΔΙΑΣ στη Δυτική Αχαΐα
11:29 Δύο κοπές πίτας από το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας σε Ερύμανθο και Δυτική Αχαΐα
11:28 Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Έως 28 Φεβρουαρίου η οριστικοποίηση στοιχείων
11:26 Ιόνια Οδός – Κατολίσθηση: Ρήγμα 200 μέτρων στο βουνό – Σε εξέλιξη οι μετρήσεις και κρίσιμες αποφάσεις για τις εργασίες αποκατάστασης ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Eurostat: Το 9,2% των Ευρωπαίων δυσκολεύεται να κρατήσει το σπίτι του ζεστό
11:20 Στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα: Επιβεβαίωσε η Lufthansa το ταξίδι πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της
11:15 Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετικό άνοιγμα
11:15 Λονδίνο: Τον Σεπτέμβριο θα κυκλοφορούν ταξί χωρίς…. οδηγό
11:14 Τροχαίο στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Αθηνών: Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
11:11 Μια σταγόνα που έγινε ζωή: Ρεκόρ αιμοδοσίας από τους καρναβαλιστές στην Αγορά Αργύρη
11:08 Η Τεχεράνη αποφασισμένη να «παγώσει» το πυρηνικό πρόγραμμα-Την Παρασκευή η συνάντηση με ΗΠΑ
11:00 Πάτρα: Συνεχείς έλεγχοι σε καταυλισμούς – Μπλόκο στην παραβατικότητα και δεκάδες συλλήψεις
10:59 Πάτρα: Ο Συλλόγος Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη «Ζωή Γλυκιά» έκοψε πίτα ΦΩΤΟ
10:58 Πένθος στον Αίολο Αγυιάς για την απώλεια του Γιώργου Χατζαρά
10:56 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 54χρονης για απόπειρα εμπρησμού αυτοκινήτου με οινόπνευμα
10:53 Βιετνάμ: Επιβάτης έβαλε τα ρούχα του και προκάλεσε αναστάτωση ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ