Κατάθλιψη: 7 σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος είναι βαθιά δυστυχισμένος και το κρύβει

Η κατάθλιψη επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αλλά τα συμπτώματά της πολλοί τα βιώνουν σιωπηλά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει τον αριθμό των πασχόντων σε περίπου 350 εκατομμύρια, αλλά ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μόνο τα άτομα που έχουν διαγνωστεί. Εκείνοι που υποφέρουν σιωπηλά και επιλέγουν να μην ζητήσουν βοήθεια από αμηχανία, ντροπή ή υπερηφάνεια μπορεί να κάνουν τον αριθμό αυτό να αυξηθεί σημαντικά.

Ίσως το άτομο που υποφέρει δεν γνωρίζει καν ότι έχει πρόβλημα, γεγονός που καθιστά τη «σιωπηλή» κατάθλιψη ακόμη πιο επικίνδυνη. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι απλώς δεν ξέρουν πώς να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή δεν αισθάνονται άνετα να το κάνουν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους στη ζωή μας και να προσέχουμε τα σημάδια και τις συμπεριφορές που δείχνουν ότι κάποιος μπορεί να είναι βαθιά δυστυχισμένος και να το κρύβει.

Οι ειδικοί της αμερικανικής κλινικής Obstetricians & Gynecologists επισημαίνουν επτά συχνές συμπεριφορές που μπορούν να αποκαλύψουν την ύπαρξη αυτής της σιωπηλής μελαγχολίας ή βαθύτερης κατάθλιψης.

1. Αποχή από δραστηριότητες, εργασία ή σχολείο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημάδια κατάθλιψης είναι η αποχή από δραστηριότητες που κάποτε αποτελούσαν πηγή ευχαρίστησης. Αυτό συμβαίνει επειδή η κατάθλιψη καταλαμβάνει τόσο πολύ από τον χρόνο και την ενέργεια του ατόμου, που τα απλά καθημερινά καθήκοντα γίνονται υπερβολικά κουραστικά.

Για κάποιον που υποφέρει σιωπηλά, η αποφυγή κοινωνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει μια στρατηγική για να κρύψει την εσωτερική του πάλη, ελπίζοντας ότι κανείς δε θα το παρατηρήσει. Αν δείτε ότι κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο σταματά να συμμετέχει σε δραστηριότητες ή αποσύρεται από την εργασία ή το σχολείο, αυτό μπορεί να είναι μια ένδειξη κατάθλιψης.

2. Έλλειψη ενέργειας

Η κατάθλιψη εξαντλεί τη ζωντάνια και την ενέργεια του ατόμου, κάνοντας δύσκολες ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές δουλειές, όπως το να σηκωθεί από το κρεβάτι. Οι συνεχείς αρνητικές σκέψεις και τα συναισθηματικά προβλήματα οδηγούν σε απογοήτευση και εξάντληση. Αν κάποιος γύρω σας αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές ή απομονώνεται, μπορεί να περνάει σιωπηλά μια περίοδο κατάθλιψης, χωρίς να το εκφράζει ανοιχτά.

3. Υπερβολική ή μειωμένη όρεξη

Η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες είναι ένα συχνό σύμπτωμα της κατάθλιψης. Κάποιοι μπορεί να τρώνε υπερβολικά, αναζητώντας παρηγοριά στο φαγητό, ενώ άλλοι χάνουν την όρεξή τους εντελώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η απότομη αλλαγή στο βάρος, είτε με αύξηση είτε με μείωση, μπορεί να είναι προειδοποιητικό σημάδι για κατάθλιψη, ειδικά σε άτομα που εμφανίζουν και άλλα συμπτώματα της διαταραχής.

4. Δυσκολία στον ύπνο

Η κατάθλιψη επηρεάζει συχνά τον ύπνο, με το 80% των ενηλίκων που πάσχουν από κατάθλιψη να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό περιλαμβάνει δυσκολία στο να κοιμηθούν ή συχνές αφυπνίσεις στη διάρκεια της νύχτας. Οι άνθρωποι με χρόνια αϋπνία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν κατάθλιψη. Αν κάποιος γύρω σας παραπονιέται συχνά για προβλήματα ύπνου, αυτό θα μπορούσε να είναι μια ένδειξη απαρατήρητης κατάθλιψης.

5. Καταχρήσεις

Η κατάχρηση ουσιών, όπως αλκοόλ, είναι συχνή σε ανθρώπους που υποφέρουν από κατάθλιψη ή άγχος. Αν και είναι κατανοητό να προσπαθεί κάποιος να ξεφύγει από την πραγματικότητα μέσω των ουσιών, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον. Αν παρατηρήσετε ότι κάποιος καταφεύγει πιο συχνά σε εξαρτητικές συμπεριφορές όπως π.χ. την κατανάλωση αλκοόλ, ίσως πρέπει να θορυβηθείτε για την ψυχική του κατάσταση.

6. Γίνονται απόμακροι

Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη δεν θέλουν να το παραδεχτούν, ούτε στους άλλους ούτε στον ίδιο τους τον εαυτό. Για να αποφύγουν τις ερωτήσεις ή την κριτική, προσπαθούν να φαίνονται ευτυχισμένοι ή να δίνουν αόριστες απαντήσεις όταν τους ρωτούν για τη ζωή τους. Αν δείτε ότι κάποιος γύρω σας γίνεται απόμακρος ή μιλάει μόνο για επιφανειακά θέματα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κρύβει την πραγματική του διάθεση.

7. Εργασιομανία

Η υπερβολική αφοσίωση στη δουλειά μπορεί να είναι επίσης μια μορφή άμυνας για να κρύψει κάποιος τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Κάποιοι χρησιμοποιούν τη δουλειά ως έναν τρόπο για να αποφύγουν να ασχοληθούν με τα συναισθηματικά τους προβλήματα, κάνοντάς την μια «διαφυγή» από την εσωτερική τους μάχη. Αν παρατηρήσετε ότι κάποιος περνά αμέτρητες ώρες στη δουλειά, αποφεύγοντας τις κοινωνικές επαφές, μπορεί να προσπαθεί να καταπολεμήσει την κατάθλιψη του μέσω της εργασιομανίας.

