Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τον «Φραπέ» μετά το χάος στην Εξεταστική – Πιθανό αυτόφωρο μέχρι τα μεσάνυχτα

Ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών εξέδωσε κατεπείγουσα παραγγελία για ποινική προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του Γιώργου Ξυλούρη, μετά την πρωτοφανή άρνησή του να καταθέσει στη Βουλή για δεύτερη φορά, παρότι δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Το υλικό της συνεδρίασης διαβιβάστηκε άμεσα από τη Βουλή και ήδη εξετάζεται το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.

Ο Ξυλούρης, αν και κλήθηκε εκ νέου ως μάρτυρας, αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, προκαλώντας αναστάτωση και έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Η στάση του αυτή οδήγησε τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών να εκδώσει κατεπείγουσα παραγγελία για ποινική προκαταρκτική έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρακτικά και τα έγγραφα της συνεδρίασης διαβιβάστηκαν αμέσως από τη Βουλή στην Εισαγγελία, η οποία αξιολογεί πλέον εάν στοιχειοθετείται ψευδής κατάθεση.

Η εισαγγελική εντολή χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα. Αν διαπιστωθεί τέλεση του αδικήματος, θα ενεργοποιηθεί άμεσα η διαδικασία του αυτοφώρου, με τις αρχές να αναζητούν τον Ξυλούρη για πιθανή σύλληψη έως τα μεσάνυχτα, όταν εκπνέει η προβλεπόμενη προθεσμία.

Η έρευνα ανατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ νομικές πηγές επισημαίνουν ότι η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή είχε, βάσει νόμου, τη δυνατότητα να κινήσει απευθείας τη διαδικασία του αυτοφώρου, καθώς λειτουργεί με αρμοδιότητες εισαγγελικής αρχής.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία πλέον αποκτά και έντονη θεσμική διάσταση, μετά τα αλλεπάλληλα επεισόδια και τις εκατέρωθεν καταγγελίες.

