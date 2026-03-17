Κατέρρευσε η εμπιστοσύνη στη Γερμανία: ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο φόβο για την οικονομία
Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έριξαν απότομα τον δείκτη προσδοκιών του ZEW, εντείνοντας τους φόβους για νέα επιβράδυνση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.
Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε τον Μάρτιο η επενδυτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και οι συνέπειες στην ενέργεια αναζωπυρώνουν την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας.
Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW υποχώρησε στο -0,5 από 58,3 τον Φεβρουάριο, σε μια πτώση πολύ εντονότερη από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιδείνωση του κλίματος, την ώρα που η αγορά προσπαθούσε να πειστεί ότι η γερμανική οικονομία βρισκόταν κοντά σε πιο σταθερή ανάκαμψη.
Η νέα επιδείνωση συνδέεται άμεσα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή επηρεάζει εκ νέου τις προσδοκίες για το κόστος και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ, η κλιμάκωση στην περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο να επιβραδυνθεί η εύθραυστη τάση ανάκαμψης που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη Γερμανία. Το μέγεθος της επίδρασης, όπως σημείωσε, θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης.
Την ίδια ώρα, ο δείκτης που αποτυπώνει τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες κινήθηκε απροσδόκητα ανοδικά, δείχνοντας ότι η παρούσα εικόνα της οικονομίας βελτιώνεται οριακά, ακόμη κι αν οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες σκοτεινιάζουν αισθητά.
Η απότομη μεταβολή στο κλίμα έρχεται να υπενθυμίσει πόσο ευάλωτη παραμένει η γερμανική οικονομία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, ιδιαίτερα όταν αυτές μεταφράζονται σε ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερο πληθωρισμό και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.
