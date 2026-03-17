Κατέρρευσε η εμπιστοσύνη στη Γερμανία: ο πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο φόβο για την οικονομία

Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και η αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έριξαν απότομα τον δείκτη προσδοκιών του ZEW, εντείνοντας τους φόβους για νέα επιβράδυνση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

17 Μαρ. 2026 15:33
Pelop News

Ισχυρό πλήγμα δέχθηκε τον Μάρτιο η επενδυτική εμπιστοσύνη στη Γερμανία, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και οι συνέπειες στην ενέργεια αναζωπυρώνουν την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας.

Ο δείκτης προσδοκιών του ινστιτούτου ZEW υποχώρησε στο -0,5 από 58,3 τον Φεβρουάριο, σε μια πτώση πολύ εντονότερη από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιδείνωση του κλίματος, την ώρα που η αγορά προσπαθούσε να πειστεί ότι η γερμανική οικονομία βρισκόταν κοντά σε πιο σταθερή ανάκαμψη.

Η νέα επιδείνωση συνδέεται άμεσα με την άνοδο των τιμών της ενέργειας και την ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς η αναταραχή στη Μέση Ανατολή επηρεάζει εκ νέου τις προσδοκίες για το κόστος και την ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ZEW, Άχιμ Βάμπαχ, η κλιμάκωση στην περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο να επιβραδυνθεί η εύθραυστη τάση ανάκαμψης που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στη Γερμανία. Το μέγεθος της επίδρασης, όπως σημείωσε, θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης που αποτυπώνει τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες κινήθηκε απροσδόκητα ανοδικά, δείχνοντας ότι η παρούσα εικόνα της οικονομίας βελτιώνεται οριακά, ακόμη κι αν οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες σκοτεινιάζουν αισθητά.

Η απότομη μεταβολή στο κλίμα έρχεται να υπενθυμίσει πόσο ευάλωτη παραμένει η γερμανική οικονομία απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις, ιδιαίτερα όταν αυτές μεταφράζονται σε ακριβότερη ενέργεια, υψηλότερο πληθωρισμό και μεγαλύτερη αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.

