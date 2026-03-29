Κατέρρευσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πριν από την προπόνηση της Ρουμανίας – Σταθερή η κατάστασή του

Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο στρατόπεδο της εθνικής Ρουμανίας, όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από την έναρξη της τελευταίας προπόνησης της ομάδας, λίγο πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία. Ο έμπειρος τεχνικός δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της προπόνησης. Μετά την κλήση στο 112, δύο πληρώματα SMURD έφτασαν άμεσα στην προπονητική βάση, με την παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού να οδηγεί στη γρήγορη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Η ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι, αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σταθερή, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα της Ρουμανίας με 1-0 από την Τουρκία στα πλέι οφ για το Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που άφησε εκτός συνέχειας την εθνική ομάδα. Ο 80χρονος προπονητής βρισκόταν κανονικά με την αποστολή, παρά τα προβλήματα υγείας που είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα.

