Κατέρρευσε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πριν από την προπόνηση της Ρουμανίας – Σταθερή η κατάστασή του

Ανησυχία προκάλεσε στη Ρουμανία η ξαφνική αδιαθεσία του Μιρτσέα Λουτσέσκου πριν από προπόνηση της εθνικής ομάδας, με την ομοσπονδία να ανακοινώνει ότι ο 80χρονος τεχνικός είναι σε σταθερή κατάσταση και υποβάλλεται σε εξετάσεις.

29 Μαρ. 2026 13:44
Pelop News

Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν στο στρατόπεδο της εθνικής Ρουμανίας, όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου αισθάνθηκε αδιαθεσία πριν από την έναρξη της τελευταίας προπόνησης της ομάδας, λίγο πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία. Ο έμπειρος τεχνικός δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της προπόνησης. Μετά την κλήση στο 112, δύο πληρώματα SMURD έφτασαν άμεσα στην προπονητική βάση, με την παρέμβαση του ιατρικού προσωπικού να οδηγεί στη γρήγορη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Η ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι, αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι σταθερή, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Το συμβάν έρχεται λίγες ημέρες μετά την ήττα της Ρουμανίας με 1-0 από την Τουρκία στα πλέι οφ για το Μουντιάλ 2026, αποτέλεσμα που άφησε εκτός συνέχειας την εθνική ομάδα. Ο 80χρονος προπονητής βρισκόταν κανονικά με την αποστολή, παρά τα προβλήματα υγείας που είχαν γίνει γνωστά το προηγούμενο διάστημα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:40 Η εφορία ξεκινά νέα μάχη κατά της φοροδιαφυγής, ποια επαγγέλματα είναι στο στόχαστρο
17:39 ΠΑΣΟΚ: Πότε κλείνει η κάλπη για τη νέα Κεντρική Επιτροπή
17:30 Ο ΝΟΠ πέρασε εύκολα από τη Λάρισα και περιμένει
17:20 Χίος: Πάσχα στο νησί της μαστίχας
17:10 Αυλαία με ήττα και εκτός πλει-οφ η Ολυμπιάδα
17:00 Δρέπανο: Η ιστορία με την Παναγία που άνοιξε δρόμο μέσα στο νερό
16:58 Ο Αθηνόδωρος τα πήγε περίφημα στον 4ο Patras Half Marathon
16:50 Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν πιστεύω σε πρόωρες εκλογές» – Τι ανέφερε για υποκλοπές και Μέση Ανατολή
16:40 Αδυνάτισμα χωρίς απώλεια μυϊκής μάζας: Η τροφή-κλειδί που δείχνει νέα μελέτη
16:25 Πιερρακάκης: Το κράτος θα στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις όσο διαρκεί η κρίση
16:15 Από το Βατικανό ως την Ανδαλουσία: Πώς γιορτάστηκε η Κυριακή των Βαΐων των Καθολικών
16:05 Το «αντίο» της Ήβης Αδάμου στη Μαρινέλλα μέσα από ένα σπάνιο, προσωπικό βίντεο
16:02 ΟΑΚΑ: Τρεις συλλήψεις σε ελέγχους πριν από ποδοσφαιρικό αγώνα
15:55 Ιερουσαλήμ: Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε τον Λατίνο Πατριάρχη να φτάσει στον Πανάγιο Τάφο την Κυριακή των Βαΐων
15:50 Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο
15:45 Ηράκλειο: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δράστης πυροδοτεί εμπρηστικό μηχανισμό έξω από καφετέρια
15:24 Ποιο fitness trend αξίζει τελικά; Η επιστήμη απαντά για τα πιο δημοφιλή του διαδικτύου
15:16 Συναγερμός στον Κόλπο: Η Τεχεράνη απειλεί με πλήγματα σε ΗΑΕ και Μπαχρέιν αν υπάρξει χερσαία κίνηση των ΗΠΑ
15:07 Πρωταπριλιά με έντονη κακοκαιρία: Στο επίκεντρο 15 περιοχές, προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα
15:00 Πάτρα: Εργασίες πυρασφάλειας στο νέο Δημαρχείο – Δρομολογείται η ολοκλήρωση του κτιρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
