Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ

Με την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) να πλησιάζει, χιλιάδες πολίτες ετοιμάζονται να πετάξουν χαρταετό σε πάρκα, λόφους και παραλίες. Το παραδοσιακό έθιμο, όμως, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο εάν δεν τηρηθούν βασικοί κανόνες ασφαλείας, ιδίως σε σχέση με τις ηλεκτροφόρες γραμμές.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται ρητά το πέταγμα χαρταετού:

Κοντά σε πυλώνες υψηλής τάσης

Κάτω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υποσταθμούς

Η επαφή του χαρταετού ή του σκοινιού με ηλεκτροφόρα καλώδια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, ενώ συχνά οδηγεί σε άμεση διακοπή ρεύματος σε ευρύτερη περιοχή.

Τι να κάνετε αν μπλεχτεί ο χαρταετός σε καλώδια

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρηθεί:

Τράβηγμα του σκοινιού για απελευθέρωση

Χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου (ξύλινο, μεταλλικό κ.λπ.) για αποκόλληση

Αναρρίχηση σε πυλώνα ή πλησίασμα σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η άμεση ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής ή του ΔΕΔΔΗΕ (σε περίπτωση που υπάρχει άμεση ορατή βλάβη).

Τα 3 βήματα σωστής προετοιμασίας για ασφαλές πέταγμα

Επιλογή κατάλληλου χώρου Αναζητήστε ανοιχτό, ευρύχωρο σημείο χωρίς κτίρια, ψηλά δέντρα, κολώνες φωτισμού, ηλεκτρικά καλώδια, δρόμους ή αυτοκινητόδρομους. Σε αστικές περιοχές προτιμήστε οργανωμένους χώρους (π.χ. λόφοι, πάρκα) που έχουν ελεγχθεί για απουσία γραμμών υψηλής τάσης. Έλεγχος & συντήρηση του χαρταετού Πριν την αναχώρηση ελέγξτε διεξοδικά: Για σκισίματα ή τρύπες – επισκευάστε με σελοφάν ή ισχυρή ταινία

Για σπασμένα ξύλινα/πλαστικά στηρίγματα – ενισχύστε με κόλλα ή κολλητική ταινία

Το μήκος του σκοινιού (προμηθευτείτε επιπλέον καλούμπα αν χρειάζεται)

Την ουρά – ξεμπερδέψτε την και απλώστε την στο έδαφος πριν την εκτόξευση Επιλογή κατάλληλου μεγέθους χαρταετού Το μέγεθος πρέπει να ταιριάζει με την ένταση του ανέμου: Πολύ μεγάλος χαρταετός δυσκολεύεται να σηκωθεί με ασθενή άνεμο

Πολύ μικρός χαρταετός στριφογυρίζει ή πέφτει με δυνατό άνεμο Ιδανικά, έχετε μαζί σας δύο μεγέθη (έναν μικρό και έναν μεγαλύτερο) για να προσαρμοστείτε στις συνθήκες της ημέρας.

Με την τήρηση αυτών των οδηγιών, το πέταγμα του χαρταετού παραμένει μια ασφαλής και ευχάριστη παράδοση για μικρούς και μεγάλους.

