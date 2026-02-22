Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ

Τι να κάνετε αν μπλεχτεί ο χαρταετός και πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σημείο και μέγεθος

Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22 Φεβ. 2026 22:16
Pelop News

Με την Καθαρά Δευτέρα (23 Φεβρουαρίου 2026) να πλησιάζει, χιλιάδες πολίτες ετοιμάζονται να πετάξουν χαρταετό σε πάρκα, λόφους και παραλίες. Το παραδοσιακό έθιμο, όμως, μπορεί να αποβεί επικίνδυνο εάν δεν τηρηθούν βασικοί κανόνες ασφαλείας, ιδίως σε σχέση με τις ηλεκτροφόρες γραμμές.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται ρητά το πέταγμα χαρταετού:

  • Κοντά σε πυλώνες υψηλής τάσης
  • Κάτω από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
  • Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από υποσταθμούς

Η επαφή του χαρταετού ή του σκοινιού με ηλεκτροφόρα καλώδια μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία με σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή, ενώ συχνά οδηγεί σε άμεση διακοπή ρεύματος σε ευρύτερη περιοχή.

Τι να κάνετε αν μπλεχτεί ο χαρταετός σε καλώδια

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρηθεί:

  • Τράβηγμα του σκοινιού για απελευθέρωση
  • Χρήση οποιουδήποτε αντικειμένου (ξύλινο, μεταλλικό κ.λπ.) για αποκόλληση
  • Αναρρίχηση σε πυλώνα ή πλησίασμα σε ηλεκτροφόρα καλώδια

Η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια είναι η άμεση ενημέρωση του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής ή του ΔΕΔΔΗΕ (σε περίπτωση που υπάρχει άμεση ορατή βλάβη).

Τα 3 βήματα σωστής προετοιμασίας για ασφαλές πέταγμα

  1. Επιλογή κατάλληλου χώρου Αναζητήστε ανοιχτό, ευρύχωρο σημείο χωρίς κτίρια, ψηλά δέντρα, κολώνες φωτισμού, ηλεκτρικά καλώδια, δρόμους ή αυτοκινητόδρομους. Σε αστικές περιοχές προτιμήστε οργανωμένους χώρους (π.χ. λόφοι, πάρκα) που έχουν ελεγχθεί για απουσία γραμμών υψηλής τάσης.
  2. Έλεγχος & συντήρηση του χαρταετού Πριν την αναχώρηση ελέγξτε διεξοδικά:
    • Για σκισίματα ή τρύπες – επισκευάστε με σελοφάν ή ισχυρή ταινία
    • Για σπασμένα ξύλινα/πλαστικά στηρίγματα – ενισχύστε με κόλλα ή κολλητική ταινία
    • Το μήκος του σκοινιού (προμηθευτείτε επιπλέον καλούμπα αν χρειάζεται)
    • Την ουρά – ξεμπερδέψτε την και απλώστε την στο έδαφος πριν την εκτόξευση
  3. Επιλογή κατάλληλου μεγέθους χαρταετού Το μέγεθος πρέπει να ταιριάζει με την ένταση του ανέμου:
    • Πολύ μεγάλος χαρταετός δυσκολεύεται να σηκωθεί με ασθενή άνεμο
    • Πολύ μικρός χαρταετός στριφογυρίζει ή πέφτει με δυνατό άνεμο Ιδανικά, έχετε μαζί σας δύο μεγέθη (έναν μικρό και έναν μεγαλύτερο) για να προσαρμοστείτε στις συνθήκες της ημέρας.

Με την τήρηση αυτών των οδηγιών, το πέταγμα του χαρταετού παραμένει μια ασφαλής και ευχάριστη παράδοση για μικρούς και μεγάλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:29 «Άρχισαν τα όργανα» από την Κοινο_Τοπία την Τσικνοπέμπτη ΦΩΤΟ
22:28 Μάκης Λυκούδης για ΝΕΠ: «Θα παλέψουμε με τα νέα παιδιά»
22:16 Καθαρά Δευτέρα 2026: Ασφαλές πέταγμα χαρταετού, συστάσεις του ΑΔΜΗΕ
22:12 Ο ΟΠΑΘΑ έχασε από Αρη στη Θεσσαλονίκη
22:00 Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο: Οδηγός υποβολής αίτησης, τα SOS και οι παγίδες
21:53 Νέα Υόρκη: «Παραλύει» από σφοδρή χιονοθύελλα
21:49 Ο Νηρέας ήττα από τον Ποσειδώνα Καλαμάτας
21:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Εντυπωσίασε το «Boo… tique Hotel» από το Πλήρωμα 94 ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ
21:33 Το Κλιμάκιο της ΕΣΚΑ-Η ήττα στην τελευταία επίθεση από την ΕΣΚΑ
21:30 Πότε πέφτει το Πατρινό Καρναβάλι του 2027;
21:21 Λαμία: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη στο Βελούχι
21:12 Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παντρεύτηκαν σε στενό οικογενειακό κύκλο
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
20:59 Τα εύσημα στην ΕΟΚ και… λέτε να μπλόφαρε τόσο καιρό ο Παναθηναϊκός;
20:56 Πάτρα: Επιχείρηση καθαρισμού της πόλης μετά τη Μεγάλη Παρέλαση ΦΩΤΟ
20:48 Άννα Μαρία Ρογδάκη και Αλέξ Σταυρίδης στο Πατρινό Καρναβάλι 2026
20:39 Ισχυρός σεισμός στη Μαλαισία
20:31 Νάουσα: «Πλημμύρισε» από κόσμο για το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες»
20:19 «Πολίτης» Παύλος Ντε Γκρες: Στην κάλπη για πρώτη φορά από το 1832…
20:17 Αίγιο: Τι οδήγησε τον 47 χρονο στην επίθεση με όπλο εναντίων των 4 ανήλικων παιδιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ